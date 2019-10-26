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      Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей

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      Как в СССР стояли в очередях за "Сладкой жизнью"
      Как в СССР стояли в очередях за "Сладкой жизнью" / Фото из открытых источников

      Свидетели советского мира прекрасно помнят очереди длиной в несколько метров и часы ожиданий за едой, одеждой или другими дефицитными продуктами.

      Советских очередей массово возникали в последние годы СССР. Они были уникальны тем, что в них советские граждане становились для того, чтобы так сказать "ощутить вкус сладкой Западной жизни", от которой их отгораживали большевики с помощью так называемого "Железного занавеса".

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      В общем-то, эти очереди наглядно показывают то, что монументальная советская пропаганда, которой была пропитана вся жизнь в СССР, по большому счету потерпела крах – несмотря на умело, годами и десятилетиями разжигаемую ненависть к живущим свободно странам, советские граждане в основной массе относились к ним с добродушным любопытством. А в последние годы совка, когда в прессу стали попадать фотоснимки западных магазинов, рынков, кафе и ресторанов – то советские граждане и сами захотели также "загнивать" – особенно когда сравнили западный образ жизни с собственной нищетой.

      "Пепси-кола" появилась в СССР в восьмидесятые годы и тут же стала молниеносно популярной – не в последнюю очередь в этом сыграл тот самый флер "красивой западной жизни" – пьют "Пепси", слушают джаз, катаются на кабриолетах. И это кстати отлично показывает, насколько плохо работала топорная совковая пропаганда. Казалось бы, советский человек должен был жить по принципу "от подарков их сурово отвернись – мол у самих добра такого завались" (с), но вместо этого он тут же выстраивался в огромные очереди за всем "западным" и "оттуда".

      ссср

      Ближе к концу восьмидесятых годов ажиотаж вокруг "Пепси" немного спал, но поначалу популярность "западной газировки" была невероятной – люди отстаивали гигантские очереди и набирали в сумки десятки бутылок напитка "впрок" – а то потом, как известно, может его и не быть, бери пока дают. Многие советские мужчины носили с собой небольшую кожаную сумку-несессер, которая при необходимости трансформировалась в огромную сумищу – куда при случае можно было уместить несколько десятков бутылок дефицитного бутилированного пива или "Пепси-колы".

      ссср

      4 января 1991 года, еще не отошедшим от празднования Нового года и очередного витка телевизионных приключений Жени Алкашина советским гражданам вдруг завезли диковинные западные шоколадные батончики, которые сильно отличались по вкусу и качеству от советской "сладкой плитки" – и за ними тут же выстроилась гигантская очередь.

      Продавали шоколадки из магазина "Хлеб" на проспекте Калинина в Москве, причем как написано в тексте заметки тех лет – "очередь начала приобретать угрожающие для проспекта Калинина и магазина "Хлеб" масштабы, для чего диковинные шоколадки из Загнивающего Запада стали отпускать на несколько часов раньше, а для охраты правопорядка была вызвана советская милиция, которая по словам корреспондента, "пока контролирует ситуацию".

      ссср

      Кстати, если вы думаете, что вот эта зимняя очередь за диковинными западными конфетами была единственной, то таки нет – вот на этом фото вы можете увидеть очередь за все теми же "марсом", "сникерсом" и " баунти", кадр сделан летом 1990 года.

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      ссср

      Примерно в то же время, 31 января 1990 года в Москве открылся первый бездуховный "Макдональдс" – на открытие которого компания испрашивала милостивого разрешения Компартии СССР – и в это злачное место родом прямо из заокеанской пиндосии моментально выстроилась гигантская очередь из советских граждан.

      макдональдс

      Очередь была настолько огромной, что регулировать ее приходилось с помощью нарядов все той же милиции и заборов – при помощи которых очередь из страждущих советских граждан завили красивой змейкой "S как доллар". Интерес подогревало и то, что проклятые пиндосы во время ремонта заклеили витрины непрозрачной бумагой – что создавало у советских граждан ощущение мучительного ожидания и любопытства.

      ссср

      В первый же день открытия "Мадональдса" его работники обслужили 30 000 человек – но реальное число посетителей было в несколько раз больше – люди заходили туда, чтобы просто посмотреть, как может выглядеть заведение общественного питания – без грязи, без хамства, без скрученных неведомой и страшной силой алюминиевых вилок, без тюремной металлической посуды, без грязных ведер с красными кривыми надписями "Инв.643-14 МЫТОЕ" и криков "а ну отойди дай подмою!".

      макдональдс

      Внутри были вежливые и улыбчивые кассиры, чистота, приятные запахи и уютный интерьер. Те, кто побывал в тот день в "Мадональдсе", как-то целиком, сразу и окончательно поняли, как именно их обманывали все советские годы.

      ссср

      Ну что тут сказать? Все эти случаи доказывают только одно – несмотря на умело разжигаемую советскими пропагандистами ненависть к западным странам, несмотря на все лживые передачи, вроде "Международной панорамы" – граждане СССР все равно ощущали обман и подвох, им надоела вездесущие советские серость, хамство и дефицит, и они хотели жить так же, как на "Загнивающем западе" – пользуясь всеми благами цивилизации и имея сменяемую выборную власть вместо коммунистической диктатуры...

      Такие дела.

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      Автор: Максим Мирович
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Российская пропаганда История СССР
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