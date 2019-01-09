Как менялись цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018: сравнение

Что происходило с ценами на квадратные метры на первичном и вторичном рынке недвижимости в Киеве в течение 2018-го года.

Ранее 24 канал сообщал, как менялись в 2018-м цены на недвижимость в новостройках Киева, Львова и Одессы.

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Аналитики портала "Столичная недвижимость" сравнили, какую динамику показывали средние цены на жилье на первичном и вторичном рынках недвижимости столицы в прошлом году.

Первичный рынок недвижимости Киева 2018

Средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 2%, или на 480 грн за квадратный метр – до 24 464 гривен за квадрат.

В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем цены на недвижимость на первичном рынке в столице выросли всего на 0,1%.

Что интересно, на жилье эконом-класса в декабре прошлого года средняя цена снизилась на 0,6% до 19 319 гривен за квадратный метр, в комфорт-классе – на 0,2% до 22 979 грн/м кв.

Относительно цен на недвижимость бизнес-класса, то здесь средняя цена выросла на 1,3% до 35 923 гривен за метр квадратный. Жилье премиум-класса подорожало на 0,4% до 54 096 гривен за квадрат.

По наблюдениям экспертов, в структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – их 41%.

Доля новостроек эконом-класса составляет более четверти – 26%, бизнес-класса – 23%, премиум-класса – 10% от общего количества предложений.



Цены на первичном рынке недвижимости Киева в 2018

Вторичный рынок недвижимости Киева 2018

Квартиры на "вторичке" Киева также подорожали.

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Так, в декабре 2018-го средняя стоимость 1-4-комнатных квартир составила 1245 долларов за квадратный метр – а это на 0,7% больше, чем аналогичный показатель за ноябрь 2018-го.

В гривне стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла почти на 1% до 34 993 грн/м2.

Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась – на 0,2%, до 19 895 гривен за метр квадратный, в 20% высокого – на 1,3%, до 61 230 гривен за квадрат.

В долларовом эквиваленте цены на квартиры в "дешевом" сегменте остались без изменений – они остановились на отметке 708 долларов за метр квадратный.

В "дорогом" наблюдалось подорожание на 1,1%, до 2 179 долларов за квадрат.



Цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева в 2018 году