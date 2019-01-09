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      Как менялись цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018: сравнение

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      Цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018 году
      Цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018 году / Коллаж 24 канала

      Что происходило с ценами на квадратные метры на первичном и вторичном рынке недвижимости в Киеве в течение 2018-го года.

      Ранее 24 канал сообщал, как менялись в 2018-м цены на недвижимость в новостройках Киева, Львова и Одессы.

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      Аналитики портала "Столичная недвижимость" сравнили, какую динамику показывали средние цены на жилье на первичном и вторичном рынках недвижимости столицы в прошлом году.

      Первичный рынок недвижимости Киева 2018

      Средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева выросли на 2%, или на 480 грн за квадратный метр – до 24 464 гривен за квадрат.

      В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем цены на недвижимость на первичном рынке в столице выросли всего на 0,1%.

      Что интересно, на жилье эконом-класса в декабре прошлого года средняя цена снизилась на 0,6% до 19 319 гривен за квадратный метр, в комфорт-классе – на 0,2% до 22 979 грн/м кв.

      Относительно цен на недвижимость бизнес-класса, то здесь средняя цена выросла на 1,3% до 35 923 гривен за метр квадратный. Жилье премиум-класса подорожало на 0,4% до 54 096 гривен за квадрат.

      По наблюдениям экспертов, в структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки комфорт-класса – их 41%.

      Доля новостроек эконом-класса составляет более четверти – 26%, бизнес-класса – 23%, премиум-класса – 10% от общего количества предложений.

      первинний ринок нерухомість Київ 2018
      Цены на первичном рынке недвижимости Киева в 2018

      Вторичный рынок недвижимости Киева 2018

      Квартиры на "вторичке" Киева также подорожали.

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      Так, в декабре 2018-го средняя стоимость 1-4-комнатных квартир составила 1245 долларов за квадратный метр – а это на 0,7% больше, чем аналогичный показатель за ноябрь 2018-го.

      В гривне стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла почти на 1% до 34 993 грн/м2.

      Относительно ноября средняя цена предложения 20% квартир низкого ценового сегмента увеличилась – на 0,2%, до 19 895 гривен за метр квадратный, в 20% высокого – на 1,3%, до 61 230 гривен за квадрат.

      В долларовом эквиваленте цены на квартиры в "дешевом" сегменте остались без изменений – они остановились на отметке 708 долларов за метр квадратный.

      В "дорогом" наблюдалось подорожание на 1,1%, до 2 179 долларов за квадрат.

      вторинний ринок нерухомості Київ 2018
      Цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева в 2018 году

       
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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Новости Киева Цены на недвижимость Вторичный рынок недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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