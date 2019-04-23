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      Как на Пасху будут работать украинские банки

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      График работы банков на Пасху в Украине
      График работы банков на Пасху в Украине / Фото из открытых источников

      Банки в Украине на Пасху не будут работать с 27 апреля по 1 мая. При этом банки будут работать 11 мая (суббота) вместо 30 апреля (вторник), которое будет выходным.

      Нацбанк решил, что в 2019 году дни работы украинских банков переносятся с:

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      • вторника 30 апреля – на субботу 11 мая;
      • понедельника 30 декабря – на субботу 21 декабря;
      • вторника 31 декабря – на субботу 28 декабря.

      Украинские банки должны:

      1. сообщить клиентам о своих режимах работы в эти дни,
      2. организовать своевременную выплату пенсий,
      3. социальных доплат,
      4. других денежных выплат,
      5. обеспечить бесперебойную работу банкоматов,
      6. обменных пунктов и организовать их подкрепление наличностью различных номиналов.

      банки Україна графік роботи Великдень

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      Теги: Новости Украины Банки НБУ Пасха
      Источник: 24 канал
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