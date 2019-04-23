Как на Пасху будут работать украинские банки
Банки в Украине на Пасху не будут работать с 27 апреля по 1 мая. При этом банки будут работать 11 мая (суббота) вместо 30 апреля (вторник), которое будет выходным.
Нацбанк решил, что в 2019 году дни работы украинских банков переносятся с:
Читайте также: Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
- вторника 30 апреля – на субботу 11 мая;
- понедельника 30 декабря – на субботу 21 декабря;
- вторника 31 декабря – на субботу 28 декабря.
Украинские банки должны:
- сообщить клиентам о своих режимах работы в эти дни,
- организовать своевременную выплату пенсий,
- социальных доплат,
- других денежных выплат,
- обеспечить бесперебойную работу банкоматов,
- обменных пунктов и организовать их подкрепление наличностью различных номиналов.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
В Чигирине задержали мэра-регионала за вымогательство взятки30 октября 2013 , 16:51 1
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
В Украине ограничат количество левых поворотов12 ноября 2018 , 11:40