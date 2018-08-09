23:41
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 13°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, сегодня
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как объяснить ребенку, что такое секс

82 Читати новину українською
Секс-педагог обнародовала рекомендации относительно разговоров детей и родителей на тему секса
Секс-педагог обнародовала рекомендации относительно разговоров детей и родителей на тему секса / Getty Images

Обычно, когда родители начинают говорить со своими малолетними детьми о сексе, им становится неловко. Однако, это не означает, что не нужно отвечать на подобные вопросы.

Об этом пишет секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Что подталкивает детей к сексуальному насилию

По ее словам, родителям прежде всего следует подумать, что означает секс для них самих и как бы они объяснили этот вопрос другому взрослому человеку. То есть, секс – это удовольствие, коммуникация, близость, обязанность, процесс "создания ребенка?"

Кроме того, специалист рекомендует поинтересоваться, что Ваш сын или дочь уже знают о сексе, как они считают, что это такое?

"Исправьте всю дезинформацию, которую услышите. Часто дети говорят, что секс – это когда голые под одеялом", – подчеркивает секс-педагог.

Если же родителям неудобно говорить на эту тему, как отмечает Юлия Ярмоленко, можно купить соответствующую книжку.

Скажите ребенку честно, что не знаете, как объяснить, и вам нужно время на подготовку. Но через несколько дней Вы обязательно вернетесь к этому разговору и вместе найдете ответы на все вопросы. Какую же книгу купить? Любую, которая вам понравится. Я бы рекомендовала для детей 5-9 лет "Откуда я взялся?" Хосе Морфа. В конце есть словарик с 70 терминами, адаптированных для детей. Для родителей – целая находка. Также один из вариантов ответов на вопрос "Что такое секс?" можно найти во французской мини-энциклопедии для детей "Откуда я взялся" Виржина Дюмона,
– добавляет она.

Секс, діти, дорослі, батьки, книга, Звідки я взявся, Віржин Дюмон

Фрагмент книги "Откуда я взялся" Віржина Дюмона

Однако, самое главное, советует Юлия Ярмоленко, – это отвечать на любые вопросы своих детей.

"Ваша задача – не быть экспертом, а показать, что вы готовы говорить на любые темы. Таким образом и формируются близкие и доверительные взаимоотношения", – подытоживает автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков.

Напомним, со слов ученых из Калифорнийского университета, есть ряд случаев, когда нужно отказаться от интимных отношений.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Советы Здоровье Здоровая жизнь Секс Психология Дети
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 августа: в РФ показали, как сейчас выглядит Сенцов, бунт "Торнадо" в СИЗО
сегодня, 22:30 Главные новости 9 августа: в РФ показали, как сейчас выглядит Сенцов, бунт "Торнадо" в СИЗО
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
сегодня, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 21:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
сегодня, 20:01 Зарплаты украинских военных и гражданских лиц – у кого больше: инфографика
Катерина Петренко
Последовательно и жестко: как США бьют по России
сегодня, 19:01 Последовательно и жестко: как США бьют по России
Інна Жолобович
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук