Как объяснить ребенку, что такое секс

Обычно, когда родители начинают говорить со своими малолетними детьми о сексе, им становится неловко. Однако, это не означает, что не нужно отвечать на подобные вопросы.

Об этом пишет секс-педагог, автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, родителям прежде всего следует подумать, что означает секс для них самих и как бы они объяснили этот вопрос другому взрослому человеку. То есть, секс – это удовольствие, коммуникация, близость, обязанность, процесс "создания ребенка?"

Кроме того, специалист рекомендует поинтересоваться, что Ваш сын или дочь уже знают о сексе, как они считают, что это такое?

"Исправьте всю дезинформацию, которую услышите. Часто дети говорят, что секс – это когда голые под одеялом", – подчеркивает секс-педагог.

Если же родителям неудобно говорить на эту тему, как отмечает Юлия Ярмоленко, можно купить соответствующую книжку.

Скажите ребенку честно, что не знаете, как объяснить, и вам нужно время на подготовку. Но через несколько дней Вы обязательно вернетесь к этому разговору и вместе найдете ответы на все вопросы. Какую же книгу купить? Любую, которая вам понравится. Я бы рекомендовала для детей 5-9 лет "Откуда я взялся?" Хосе Морфа. В конце есть словарик с 70 терминами, адаптированных для детей. Для родителей – целая находка. Также один из вариантов ответов на вопрос "Что такое секс?" можно найти во французской мини-энциклопедии для детей "Откуда я взялся" Виржина Дюмона,

– добавляет она.

Фрагмент книги "Откуда я взялся" Віржина Дюмона

Однако, самое главное, советует Юлия Ярмоленко, – это отвечать на любые вопросы своих детей.

"Ваша задача – не быть экспертом, а показать, что вы готовы говорить на любые темы. Таким образом и формируются близкие и доверительные взаимоотношения", – подытоживает автор программ по сексуальной грамотности для взрослых и подростков.

Напомним, со слов ученых из Калифорнийского университета, есть ряд случаев, когда нужно отказаться от интимных отношений.

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