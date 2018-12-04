Как одиозный мэр Одессы Труханов опустошил городской бюджет на 185 млн гривен: расследование
Одесская городская власть во главе с Геннадием Трухановым купила здание обанкротившегося завода "Краян". Этот завод в января 2016 года был приобретен в 50 раз дешевле, то есть одесский горсовет преднамеренно завысил цену на 185 миллионов гривен. Как провернули эту коррупционную схему – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив НАБУ Сергей.
– Это свидетельствует о том, что действия одесского горсовета и продавцов здания были нацелены на совершение преступления. В частности, 9 сентября 2016 года владелец здания обратился с предложением покупки здания к горсовету, там за 2 дня подготовили докладную записку о целесообразности приобретения здания. И хотя на тот момент о стоимости здания речь не шла, исполнительный орган был готов купить его. Официально приняли ее до 19 октября 2016 года.
Даты принятия решения о покупке здания завода "Краян"
– На заседании согласительного совета 18 октября Геннадий Труханов объяснил срочность вопроса приобретения "Краян" депутатам необходимостью участия в "Прозрачном офисе". Мэр Одессы неоднократно подписывал документы, в которых отмечал, что программа "Прозрачный офис" будет реализована в другом помещении. Но в Министерство социальной политики органов не поступало никаких предложений о включении помещения "Краян" к этому проекту.
Слова мэра Труханова и его заместителя на согласительном совете о готовности здания к эксплуатации вводили в заблуждение депутатов, ведь на момент покупки помещения завода должностным лицам одесского горсовета было известно о его техническом состоянии, в том числе детективы НАБУ установили, что здание находилось в непригодном состоянии, коммуникации отсутствуют. Но Труханов убедил депутатов горсовета, они голосуют не за покупку здания завода "Краян", а за что-то другое,
– заявил детектив НАБУ.
– Досудебным расследованием, кроме Труханова, было установлено участие еще семи участников преступной деятельности. Среди них заместитель одесского городского головы Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, а также лица, которые представляли интересы продавца здания. Сейчас проводятся досудебные расследования в отношении лиц, которые были конечными бенефициарами "продавцов" завода "Краян".
Геннадий Труханов
– Благодаря согласованным действиям прокуроров САП и детективов НАБУ, средства за завод "Краян" были заблокированы на счетах "продавца" здания и арестованы. Эти средства можно будет конфисковать как средства, добытые преступным путем.
– В случае доказательства вины по делу завода "Краян" судом его фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет. В связи с длительным пребыванием Труханова и других участников преступления за границей, подозрение вручили заочно.
Читайте также: Кто наживается на войне в Украине, или Как Минобороны закупили свое же старое оборудование
– После задержания Труханова в Борисполе было подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов. В частности за Труханова выступил поручителем нардеп Дмитрий Голубов, а в отношении заместителя городского головы – Александр Пресман и Мирошниченко Юрий.
– Труханов, ознакомившись с материалами дела, все обвинения отверг. Суд принял решение об отказе в ходатайстве о закрытии уголовного производства против оценщика и продолжил рассмотрение дела.