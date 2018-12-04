Как одиозный мэр Одессы Труханов опустошил городской бюджет на 185 млн гривен: расследование

Одесская городская власть во главе с Геннадием Трухановым купила здание обанкротившегося завода "Краян". Этот завод в января 2016 года был приобретен в 50 раз дешевле, то есть одесский горсовет преднамеренно завысил цену на 185 миллионов гривен. Как провернули эту коррупционную схему – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив НАБУ Сергей.

– Это свидетельствует о том, что действия одесского горсовета и продавцов здания были нацелены на совершение преступления. В частности, 9 сентября 2016 года владелец здания обратился с предложением покупки здания к горсовету, там за 2 дня подготовили докладную записку о целесообразности приобретения здания. И хотя на тот момент о стоимости здания речь не шла, исполнительный орган был готов купить его. Официально приняли ее до 19 октября 2016 года.

Даты принятия решения о покупке здания завода "Краян"

– На заседании согласительного совета 18 октября Геннадий Труханов объяснил срочность вопроса приобретения "Краян" депутатам необходимостью участия в "Прозрачном офисе". Мэр Одессы неоднократно подписывал документы, в которых отмечал, что программа "Прозрачный офис" будет реализована в другом помещении. Но в Министерство социальной политики органов не поступало никаких предложений о включении помещения "Краян" к этому проекту.

Слова мэра Труханова и его заместителя на согласительном совете о готовности здания к эксплуатации вводили в заблуждение депутатов, ведь на момент покупки помещения завода должностным лицам одесского горсовета было известно о его техническом состоянии, в том числе детективы НАБУ установили, что здание находилось в непригодном состоянии, коммуникации отсутствуют. Но Труханов убедил депутатов горсовета, они голосуют не за покупку здания завода "Краян", а за что-то другое,

– заявил детектив НАБУ.

– Досудебным расследованием, кроме Труханова, было установлено ​​участие еще семи участников преступной деятельности. Среди них заместитель одесского городского головы Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Василий Шкрябай, директор департамента коммунальной собственности Алексей Спектор, а также лица, которые представляли интересы продавца здания. Сейчас проводятся досудебные расследования в отношении лиц, которые были конечными бенефициарами "продавцов" завода "Краян".

Геннадий Труханов

– Благодаря согласованным действиям прокуроров САП и детективов НАБУ, средства за завод "Краян" были заблокированы на счетах "продавца" здания и арестованы. Эти средства можно будет конфисковать как средства, добытые преступным путем.

– В случае доказательства вины по делу завода "Краян" судом его фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы от 9 до 12 лет. В связи с длительным пребыванием Труханова и других участников преступления за границей, подозрение вручили заочно.

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– После задержания Труханова в Борисполе было подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд избрал меру пресечения в виде личного поручительства народных депутатов. В частности за Труханова выступил поручителем нардеп Дмитрий Голубов, а в отношении заместителя городского головы – Александр Пресман и Мирошниченко Юрий.

– Труханов, ознакомившись с материалами дела, все обвинения отверг. Суд принял решение об отказе в ходатайстве о закрытии уголовного производства против оценщика и продолжил рассмотрение дела.