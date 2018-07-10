Как побороть зависимость от смартфонов: советы от Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как уменьшить использование гаджетов и сохранить свое здоровье.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

Читайте также: Почему возникает неприятный запах изо рта: ответ Супрун

Супрун советует не использовать в телефоне будильник. Все потому, что существует соблазн сразу ответить на важные звонки, поскольку телефон стоит рядом с кроватью. Это касается и часов – нужно носить их на руке.



Обязательно выключайте оповещения на телефоне в нерабочее время, поскольку реакция на одну весть может превратиться в пролистывание соцсетей.

Планируйте перерывы от телефона, к примеру, за обеденным столом, во время просмотра фильмов, в ванной комнате.



Чтобы сохранить собственное время, нужно удалить приложения, которыми не пользуетесь.

К слову, из 7 миллиардов людей на Земле примерно у 6 миллиардов есть смартфоны и планшеты. Эти популярные гаджеты буквально меняют тело и мозг.