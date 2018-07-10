Как побороть зависимость от смартфонов: советы от Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как уменьшить использование гаджетов и сохранить свое здоровье.
Об этом она сообщила на странице в Facebook.
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Супрун советует не использовать в телефоне будильник. Все потому, что существует соблазн сразу ответить на важные звонки, поскольку телефон стоит рядом с кроватью. Это касается и часов – нужно носить их на руке.
Обязательно выключайте оповещения на телефоне в нерабочее время, поскольку реакция на одну весть может превратиться в пролистывание соцсетей.
Планируйте перерывы от телефона, к примеру, за обеденным столом, во время просмотра фильмов, в ванной комнате.
Чтобы сохранить собственное время, нужно удалить приложения, которыми не пользуетесь.
К слову, из 7 миллиардов людей на Земле примерно у 6 миллиардов есть смартфоны и планшеты. Эти популярные гаджеты буквально меняют тело и мозг.
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