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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как побороть зависимость от смартфонов: советы от Супрун

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Как побороть зависимость от смартфонов
Как побороть зависимость от смартфонов / unsplash.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о том, как уменьшить использование гаджетов и сохранить свое здоровье.

Об этом она сообщила на странице в Facebook.

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Супрун советует не использовать в телефоне будильник. Все потому, что существует соблазн сразу ответить на важные звонки, поскольку телефон стоит рядом с кроватью. Это касается и часов – нужно носить их на руке.

Обязательно выключайте оповещения на телефоне в нерабочее время, поскольку реакция на одну весть может превратиться в пролистывание соцсетей.

via GIPHY

Планируйте перерывы от телефона, к примеру, за обеденным столом, во время просмотра фильмов, в ванной комнате.

Чтобы сохранить собственное время, нужно удалить приложения, которыми не пользуетесь.

К слову, из 7 миллиардов людей на Земле примерно у 6 миллиардов есть смартфоны и планшеты. Эти популярные гаджеты буквально меняют тело и мозг.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Техно Ульяна Супрун Смартфоны
Источник: 24 Канал
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