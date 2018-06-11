Как помочь малышу быстрее заговорить: эффективный метод

Для того, чтобы помочь малышу быстрее заговорить, необходимо ввести в общение жесты наряду с обычным разговорным языком.

Таким образом, ребенок на интуитивном уровне будет использовать жесты, пишет "Наша Мама".

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Среди плюсов освоения языка жестов – более точное выражение основных потребностей и желаний ребенка. Это поможет сохранить нервы, как родителям, так и ребенку.

Благодаря жестам между отцом и ребенком будет более тесное и более положительное взаимодействие. Дети, которые с детства используют язык жестов, быстрее усваивают социальные и поведенческие навыки.

У малыша лучше развиваются области, которые связаны с символическим мышлением, рисованием, воображением, размышлениями и чтением.

К слову, во время беременности каждая женщина переживает за здоровье малыша. Поэтому, чтобы выносить здорового ребенка, необходимо придерживаться нескольких правил.

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