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      Как пострадавшим от прорыва трубы возле Ocean Plaza получить выплаты: советы эксперта

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      Сначала в городской власти Киева говорили, что будут искать пути урегулирования ситуации, а также о выплате компенсации пострадавшим от прорыва трубы возле Ocean Plaza. Однако, поняв объем проблемы, их риторика изменилась.

      Все потому, что дело будет идти не о сотнях или тысячах, а о миллионах гривен. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал адвокат Михаил Иляшев.

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      По мнению эксперта, возместить ущерб можно будет только после того, как будет установлен источник проблемы. В частности уже тот человек, который отвечает за прорванную трубу, и должен понести ответственность.

      Адвокат обозначил порядок действий, которые необходимо выполнить всем пострадавшим для получения возмещения ущерба:

      • Задокументировать все убытки, которые они сейчас понесут, расходы, которые нужно будет оплатить. Все это должно быть в них под рукой.

      • Им уже сейчас нужно сохранять все то, что задокументировано, зафиксировано камерами и показано в СМИ, соцсетях.

      Михаил Иляшев отметил, что пострадавшим нужно иметь все эти собранные материалы, и ждать, как будет развиваться ситуация.

      Возможно, им самим не стоит начинать активные действия, потому что для каждого гражданина – это будет довольно трудно,
      – прокомментировал адвокат.

      Эксперт отметил, что пострадавшим следует собрать все чеки и видео, и подождать, кто в конечном итоге возьмет на себя вину за аварию.

      Что известно о прорыве трубы возле Осеап Plaza:

      • Вечером 13 января в центре Киева на улице Антоновича рядом со станцией метро "Лыбидская" и ТРЦ Оcean Plaza прорвало теплотрассу. Всю улицу залило кипятком. Также затопило и первый этаж ТРЦ.
      • На месте прорыва провалился асфальт, одна из маршруток провалилась задними колесами в яму размером два на два метра.
      • В результате инцидента в больницу попали семь человек с ожогами конечностей. Еще 13 человек, находившихся в эпицентре событий, спасателям удалось оперативно эвакуировать.
      • Вероятная причина прорыва – изношенность сети. Трубопровод был проложен еще в 1987 году, он обслуживает почти три тысячи зданий.

      Сюжет 24 канала о прорыве теплотрассы: видео

       

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Прорыв теплотрассы у Ocean Plaza Новости Киева
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