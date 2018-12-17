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      Как повлияет новая минимальная зарплата на курс доллара: объяснение специалиста

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      Новая "минималка" и курс валют
      Новая "минималка" и курс валют / 24 канал

      Рост минимальной заработной платы на 12,1% увеличит денежную массу в обращении. Но курс доллара в Украине не вырастет выше 30-32 гривен в 2019 году – благодаря благоприятной конъюнктуре на мировых товарных биржах и поддержке со стороны Международного валютного фонда. А это – позитивный сигнал для инвесторов, которые снизят темпы вывода дивидендов и могут даже расширить инвестиционные программы.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал эксперт по инвестициям и прогнозированию European Analytical Centre Вадим Бардась.

      Читайте также: Что будет с курсом гривны в конеце 2018 года: прогнозы экспертов

      По его словам, в ближайшее время в украинской экономике будет наблюдаться стабильный рост долларового предложения на межбанковском валютном рынке – благодаря увеличению денежных переводов и экспорту товаров. За январь-октябрь Украина экспортировала на 10% больше в сравнении с предыдущим периодом.

      Некоторые риски вносит завершение бюджетного периода и уже традиционный рост денежной массы в конце года. Однако, ситуация на валютном рынке полностью контролируется Нацбанком. И любые ситуативные колебания будут вовремя уравновешиваться за счет золотовалютных резервов,
      – отметил эксперт.

      По мнению Бардася, официальный уровень инфляции будет сохраняться в пределах прогнозов НБУ – 5-7%. Однако реальное обесценивание гривны может ускориться до 10-15% годовых. Причина – в увеличении размеров теневой экономики, что может быть следствием интенсивного роста фискального бремени и снижения деловой активности в 2019 году.

      Читайте также: Как может измениться курс доллара к 2021 году: позитивный и негативный прогнозы

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Инфляция Минимальная зарплата Курсы валют
      Источник: 24 канал
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