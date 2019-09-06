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      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование

      ЦРУ 397 Читати новину українською

      Недавно в самом центре столицы 24 семьи оказались без жилья. Их фамилии вместе с правом собственности исчезли из реестра недвижимости, взамен там оказалась очень странная новосозданная компания.

      Юридически не подкопаешься, но журналисты "ЦРУ" нашли в запутанной схеме ниточку, которая может вывести расследование НАБУ на новый уровень.

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      Это элитная столичная многоэтажка на Деловой. Жилье здесь стоит от полутора тысяч долларов за квадрат. И в один день сразу 24 квартиры в этом доме стали собственностью частной фирмы.

      ділова
      Дом на улице Деловой

      Люди, которые в свое время покупали эти квартиры, в шоке. За одну ночь из реестра недвижимости исчезли их фамилии вместе с правом собственности.

      3 года назад Леонид приобрел здесь квартиру, вложил 5 миллионов гривен, предварительно проверил больше реестры, документы и трижды посоветовался с юристами.

      Мы об этом узнали случайно. Наш знакомый нотариус сказал о том, что что-то происходит с собственностью. У нее стоит такой специальный маячок и утром, когда она пришла на работу, сказала, что владельцы уже не мы,
      – рассказал местный житель Леонид Шостаковский.

      За кулисами строительно-торгового театра, происходили более захватывающие действия. Однако для добросовестного покупателя, они были не предусмотрены.

      Этот дом сводила строительная компания "Укртранс". На строительство нужны деньги, поэтому застройщик взял кредит в банке "Киев". Когда у "Киева" начались проблемы, его кредитный портфель оказался в другом банковском учреждении – "Укргазбанк".

      Уже в 2015 году "Укргазбанк" заключал договор с финкомпанией "Кредит Гарант" об уступке права требования по кредиту. То есть не захотел собственноручно взыскивать долги и перепоручил это другой компаний. Позже уже тот самый "Кредит гарант" тоже умыл руки и передал право требования другой финкомпании "Источник финансов". Именно она и продавала людям в 2015-2016 годах те 24 квартиры.

      нерухомість київ
      Схема продажи квартир

      Новые владельцы получали документы на право собственности и ключи от своих новых апартаментов, а застройщик "Укртранс" гасил задолженность по кредитам.

      Однако на этом квартирно-банковская эпопея не завершилась, а только набрала дополнительные обороты. После того, как "Источник финансов" продала все квартиры добросовестным приобретателям, "Укргазбанк" внезапно подал в суд о признании договоров между ним и факторинговой компанией "Источник финансов" недействительными. И таки суд пошел навстречу банку.

      Юристы, к которым обратились ошарашенные уже не владельцы своих квартир, утверждают – судебное решение сомнительное. Однако никаких долгов перед "Укргазбанком" в компании-застройщика "Укртранс" на момент продажи квартир добросовестным покупателям – не было, ни копейки.

      "Укртранс" погасил все свои обязательства. Это подтверждается соответствующим решением суда, и это решение уже вступило в законную силу. На самом деле то, что происходит сейчас, это фактически людей хотят еще раз заставить оплатить в двукратном размере свои квартиры. По нашему мнению, могут иметь место рейдерские действия,
      – заявивла адвокат Марина Силина.

      Однако ни одно отрицательное решение суда для изобретательных банкиров – не указ. Обкатанную в 2015 году схему решили провернуть еще раз – через 4 года. В феврале этого года так называемую кредитную задолженность "Укртранса" "Укргазбанк", по договору факторинга, передал сначала ООО "Реверс-Инвест". Она, в свою очередь, позже компании "Рио Финн". То есть история пошла по кругу.

      ООО "Рио Фин" 10 месяцев назад создала еще одна новосозденная компания – "Рио консалтинг". Эти обе ОООшки, которых нет по месту регистрации, по данным "Юконтрол" входят в группу "Правовест". Ключевые лица данной организации – два успешных киевских адвоката – Денис Шкиптан и Глеб Сегида.

      нерухомість києва забудовника

      В выдержке из судебного дела указано следующее: Согласно п. 2.1. договора, фактор обязан в течение 1 (одного) года со дня заключения настоящего договора передать в распоряжение клиента денежные средства в сумме 13 100 000,00 грн без НДС путем перечисления на счет клиента.

      нерухомість забудовники
      Выдержка из судебного дела

      А это значит, что вот этой сомнительной новосозданной ОООшке "Рио Финн" всю так называемую кредитную задолженность "Укргазбанк" через посредника продал за 13 милионов гривен. И с этого момента в истории начинается самое интересное, потому что цифры вымышленного долга начинают расти в геометрической прогрессии. А работники ООО прибегают к радикальным действиям.

      Весной 2019 года в 24 почтовые ящики этих квартир разложили очень интересные письма, в которых четко написано требование погасить долг компании "Укртранс" перед уже несуществующим банком "Киев" – 367 милионов гривен, полтора миллиона долларов и еще почти 2,5 миллиона евро. И если вы не перечислите указанную сумму за 30 дней на счета компании "РИО Финн", то ваша квартира станет не ваша.

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      Ровно через 30 дней после получения письма с абсурдными требованиями, в реестре недвижимости житель дома Руслан Ялованеко не увидел собственной фамилии. Зато в его квартиры появился новый владелец – ООО "Рио Финн".

      Журналисты "ЦРУ" взялись проверить, что же за это регистратор переписал квартиры без ведома их жителей на фиктивную компанию "Рио Финн". Двумя этапами – в марте и в июне данные в реестр внес некий Мороз Дмитрий Александрович с Коммунального предприятия Регистрационное бюро.

      нерухоммість київ забудовники
      Дмитрий Мороз

      Декларация Мороза Дмитрия Александровича:

      Журналистка-расследователь Алина Стрижак уже несколько лет плотно занимается исследованием черных регистраторов и такие нюансы как фиктивные коммунальные предприятия с подставными лицами объясняет очень просто.

      Если мы говорим о регистраторе, то это флешка-регистратор. Скорее всего, кто-то от этого человека, по его документам, выучился в Министерстве юстиции, а именно в структуре Минюста на регистратора, подал документы и так получил ключ доступа к реестрам,
      – рассказала Алина Стрижак.

      Конечно, хотелось бы поехать и посмотреть, как военнослужащий из Кривого Рога добирается на работу в столицу, чтобы вершить судьбы людей, а точнее их имущества. Но тут же, в YouControl, журналистам "ЦРУ" встречается еще одна интересная фишка – уголовное дело, в котором фигурирует уже упомянутое нами "коммунальное предприятие", и дело это касается перерегистрации.


      Адрес "коммунального предприятия"

      Однако дом по указанному выше адресу на самом деле не существует, а есть только жилой дом с похожим номером 12/3.

      Так же не существует и дом по ул. Крещатик/Заньковецкой, 15/4, в котором якобы должен размещаться основатель КП "Регистрационное бюро".


      Адрес, по которому должен размещаться основатель КП "Регистрационное бюро"

      Это же коммунальное предприятие есть и на сайте Минюста. Именно в этом почтенном органе фиктивной организации выдали аккредитацию на проведение регистрации.

      Пока журналисты разбирались в документах, фиктивных предприятиях и несуществующих КП, жители Деловой обратились непосредственно в Министерство юстиции с жалобами, чтобы признать регистрационные действия подозрительного господина Мороза – незаконными. Но и там на встречу пострадавшим идут неохотно.

      На еще одно очередное заседание пришла команда журналистов с камерами, потому что вопросов накопилось очень много. Перед Минюстом ставили вопрос, как они могли предоставить аккредитацию несуществующему бюро.

      Видео с заседания:

       

      На заседание пришла и представитель "Рио Фина".

      Не наша вина, к сожалению, что люди приобрели себе квартиры у мошенников,
      – сказала представительница ООО "Рио Фин" Валерия Барановская.

      Если предыдущая компания, которая продавала квартиры, – это мошенники, то разве нынешняя "Рио Фин" не действует по тому же сценарию?

      Комментарий представительницы "Рио Фин":

      Этой историей заинтересовались еще и детективы НАБУ. Нардеп Дмитрий Линько, который пришел на помощь пострадавшим, послал запрос.

      Я обратился как нардеп в НАБУ, чтобы сообщили о ходе дела, детали они, безусловно, нам не сообщают. Но даже о ходе дела, есть ли подозреваемые, происходят ли допросы и вообще, что с этим происходит, получили отписку – это тайна следствия и все,
      – отметил народный депутат Украины 8 созыва Дмитрий Линько.

      Казалось бы, два совершенно не связанные между собой эпизоды, единственной точкой соприкосновения между которыми является фиктивное коммунальное предприятие. Кредитную компанию "Кредит Гарант", с которой в первую очередь "Укргазбанк" заключил договор факторинга, который потом суд признал недействительным, в 2016 году, когда и состоялась эта сделка, возглавлял Сергей Жданов.

      Кто такой Сергей Жданов?
      Родился 29 марта 1976 года в городе Первомайск, что на Харьковщине. В 1998 году окончил юридический факультет Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

      сергій жданов
      Сергей Жданов

      С 1999 по 2002 год работал в следственно-оперативной группе при Генеральной прокуратуре Украины на должности следователя. В 2002 году уволился из прокуратуры по собственному желанию.

      В июле 2019 года назначен руководителем режимно-секретного департамента Офиса Президента Украины.

      Сегодня увидеть фамилию Жданова в истории компании "Кредит гарант" невозможно. В реестре юрлиц все тщательно подчистили. Однако в публикации издания "Наши деньги" за май 2016 года написано:

      наші гроші
      Скрин из материала "Наших денег"

      Да, именно тот Сергей Жданов со столичной пропиской и 1976 года рождения. Оказывается, тщательно историю подтерли и еще в одной ООО, которому "Кредит Гарнт" передал право требования – "ФК "Источник финансов". По необычайному стечению обстоятельств, когда в 2015-2016 годах эта фирма направо и налево распродавала квартиры на улице Деловой, 2Б, ее руководителем тоже был Сергей Жданов.

      Это означает одно, что компания "Источник финансов", которую в 2016 году "Укргазбанк" обвинял в подделке документов и компания "Риофин", которая юридически сейчас является владельцем 24 квартир на Деловой, взаимосвязаны и объединяет их в этой цепочке махинаций фигура Сергея Жданова. У него есть еще более десяти фиктивных компашек, у всех них есть уголовные дела по перерегистрации различных объектов.

      31 августа следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, задержали четырех человек, которые требовали 570 тысяч долларов США от бывшего сотрудника госкомпании "Укрспецэкспорт" за содействие в его назначении на руководящую должность в государственный концерн "Укроборонпром". Из источников команды "ЦРУ" известно, что среди этих четырех человек мог быть Сергей Жданов.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева ЦРУ Офіс Президента Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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