Как сейчас выглядят стадионы, построенные к Олимпиаде-2008 в Пекине: страшные фото

Прошло 10 лет с Олимпийских игр 2008 года в китайском Пекине, но время оказалось недружелюбно к некогда блестящим аренам.

Тогда Китай мобилизовал все силы, чтобы организовать невероятное шоу для всего мира, поразив всех архитектурными шедеврами и отличной организацией.

Читайте также: Стали известны имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020

Многие площадки, построенные для Олимпиады, пришли в упадок. Пустые стадионы стареют и зарастают сорняками, олимпийские талисманы валяются в кустах. О былом величии напоминает лишь надпись "Beijing 2008".

Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24