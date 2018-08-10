Как сейчас выглядят стадионы, построенные к Олимпиаде-2008 в Пекине: страшные фото
Прошло 10 лет с Олимпийских игр 2008 года в китайском Пекине, но время оказалось недружелюбно к некогда блестящим аренам.
Тогда Китай мобилизовал все силы, чтобы организовать невероятное шоу для всего мира, поразив всех архитектурными шедеврами и отличной организацией.
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Многие площадки, построенные для Олимпиады, пришли в упадок. Пустые стадионы стареют и зарастают сорняками, олимпийские талисманы валяются в кустах. О былом величии напоминает лишь надпись "Beijing 2008".
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Источник: 24 Канал
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