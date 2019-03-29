Как смогут проголосовать заключенные на выборах Президента

С целью обеспечения голосования осужденных организовано 143 специальных избиратели участка в 130 учреждениях исполнения наказаний и в следственных изоляторах.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышев в своем блоге на "Цензор.Нет" сообщил, что по оценкам на 20 марта количество избирателей, которые должны проголосовать на образованных спецучастках составляет 53 314 человек.

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Чернышев уточнил, что в 11 учреждениях создано по два специализированных участка на постоянной и временной основе, а в "Днепровском учреждении исполнения наказаний №4" таких спецучастков будет действовать целых три. Это сделано для того, чтобы обеспечить соответствующую необходимость соблюдения установленного режима отбывания наказания.

Что же такое специальный избирательный участок

Такие участки образуются в стационарных лечебных учреждениях, в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, на судах, находящихся в день голосования в плавании под Государственным Флагом Украины, на полярных станциях Украины и других местах временного пребывания избирателей с ограниченными возможностями передвижения.

Их организуют таким образом, чтобы избиратели могли проголосовать, не нарушая режима пребывания в заведении. Часто режим пребывания в соответствующем учреждении требует создания нескольких таких специальных избирательных участков.