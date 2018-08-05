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Что есть и пить в жару: советы

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Как спастись от жары
Как спастись от жары / altarta.com

Все люди в жару спасаются, в первую очередь, употреблением жидкости. Однако количество воды, которую следует выпивать за день, для каждого человека разное.

Как рассказал в комментарии сайту "24" Отто Стойка, главный врач киевского городского центра здоровья, если проблем со здоровьем нет, то стоит ориентироваться на собственное чувство жажды или голода (голод, кстати, тоже может быть вызван жаждой). При этом желательно, чтобы половина жидкости, которая выпивается в день, была обычной питьевой водой, негазированной.

Больше читайте в статье: Как пережить жару: действенные советы

Рекомендуемое количество жидкости, которую необходимо потреблять в день, вычисляется из расчета 30 мл на 1 кг массы тела. Если вес человека 70-80 кг, то выпивать следует 2-2,5 л воды в день,
– рассказал он.

Стойка советует также обращать внимание на питание. В жару лучше, чтобы половину дневного рациона составляли овощи и фрукты. Они идеально дополняют питьевой режим.

Чем разнообразнее питание — тем лучше. Больше употребляйте в пищу сезонных овощей и фруктов, меньше употребляйте рафинированных и жирных продуктов, ограничьте потребление мяса. Кроме овощей и фруктов, также ешьте кисло-молочные продукты.

Одно дело, если половину дневного рациона составляют овощи и фрукты, богатые на воду. Если пища жирная или сладкая, пить воды стоит еще больше,
– добавил Стойко.

Кроме воды, стоит также пить травяные чаи, компоты, соки. Однако обращайте внимание, что в последних есть сахар. Его употребление, особенно в жару, лучше ограничить.

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Теги: Новости Украины Здоровье Жара в Украине Лечение
Источник: 24 Канал
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