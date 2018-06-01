Как стать продуктивным: три простых привычки

Если вы научитесь правильно управлять временем, то вы легко сможете повысить свою производительность или достичь личностного роста.

Как все успевать: три привычки

1. Составляйте список дел

Список дел поможет сэкономить ваше время, так как помогает все держать под контролем. При составлении такого списка уделите особое внимание утру и вечеру – периодам, которые определяют настоящий и следующий день.

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Включите в чек-лист даже очевидные вещи: почистить зубы, позавтракать, распланировать день, потому что ваше внимание могут отвлекать другие дела как, например, просмотр соцсетей. Запишите 3-5 дел, которые нужно выполнить в первую очередь.

2. Определяйте желаемый результат перед тем, как приступать к работе

Вы должны знать, зачем выполняете те или иные дела. Конкретная цель сформулирует действия для ее достижения, не тратя время на второстепенные дела.

3. Избавляйтесь от всего лишнего

Вас могут отвлекать от работы определенные люди, какие-то предметы, запахи и звуки. Поэтому важно прислушиваться к себе.

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Например, не тратьте драгоценное время на выслушивание людей, которые постоянно жалуются на жизнь. Лучше потратьте его с пользой для себя и своего дела.