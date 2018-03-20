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Как стать счастливыми: Супрун поделилась секретом

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Супрун дала советы, как стать счастливее
Супрун дала советы, как стать счастливее / Фото из открытых источников

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечается День счастья. По этому случаю и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам советы, как стать счастливее.

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook.

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"Каждого делают счастливым разные вещи. Однако если процессы, которые отвечают за эмоции и удовольствие в организме, дают сбой, даже долгожданное свидание или значительные успехи на работе не сделают человека счастливее. Ведь по своей сути счастье и удовлетворенность жизнью – это биохимическая реакция организма. Поэтому или будете вы счастливыми во многом зависит от того, работают ли все процессы в вашем организме правильно, получает ли он все необходимое и не болеет ли", – рассказала Супрун.

По ее словам, здоровое питание и физические нагрузки помогут лучше "настроиться" на ощущение счастья. Также и.о. министра дала несколько советов, которые, по ее словам, помогут стать счастливее:

1. Старайтесь есть регулярно. Это поможет предотвратить внезапные гормональные нарушения, уменьшить аппетит, а также снизить риск переедания вечером.

2. Попробуйте есть на завтрак больше продуктов с высоким содержанием белков, например, яйца, скумбрию или йогурты с добавлением полезных орехов, семян или фруктов.

3. Углеводы – это важный компонент ежедневного рациона питания. Старайтесь употреблять продукты, содержащие углеводы с низким ГИ (гликемическим индексом), например, ржаной хлеб или каши. Эти продукты способствуют поддержанию стабильного уровня глюкозы в крови, что положительно влияет и на нормализацию аппетита.

4. Выбирайте продукты питания, которые содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, например, оливковое или кунжутное масло. Также ешьте грецкие орехи, семена льна, авокадо и жирную рыбу, например, сельдь.

5. Употребляйте на обед и ужин мясные продукты с высоким содержанием белков. Например, курятину, чечевицу, бобовые, рыбу или нежирную говядину.

6. Старайтесь чаще заниматься физическими упражнениями. Зарядка каждое утро или занятия йогой помогут увеличить уровень дофамина в организме (биологически активное химическое вещество, которое непосредственно стимулирует центры эмоциональных реакций и удовольствия, влияет на улучшение или ухудшение настроения человека).

Не засиживайтесь долго у компьютера и больше двигайтесь в течение дня.

7. Также полностью или хотя бы частично отказаться от алкоголя, кофеина, обработанного сахара, крахмалистых углеводов.

Теги: Новости Украины LifeStyle Советы Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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