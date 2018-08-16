Как сварить идеальный кофе в турке: рецепт

В интервью 24 каналу соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко раскрыл секреты рецепта приготовления идеального кофе в турке.

По его словам, кофе – именно та тема, в которой огромное количество мифов, стереотипов и легенд.



"Если ты спросишь у Google, как варить кофе в турке, то первые несколько вариантов ответов будут полной ерундой. Там будут писать, что кофе должен три раза закипеть, что его надо два раза перемешать или варить, все время помешивая. Вот прочти – и забудь все эти кошмары, от которых нормального бариста начинает дергать ", – сказал Шевченко.

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Каждый кофейный напиток, как пояснил эксперт, имеет собственное соотношение воды и кофе. Для кофе в турке – это соотношение 1 к 10. Например, если турка – на 70 мл воды, в нее нужно засыпать 7-8 грамм кофе.



Кофе должен быть мелкого помола, но не смолотый в пыль. Кофе какого помола подходит вам больше всего – выбирайте самостоятельно. Одно и то же зерно, сваренное на разных помолах и при разной температуре, дает совершенно разные напитки.

Рецепт приготовления кофе в турке

Соотношение кофе и воды должно быть 1 к 10. Засыпаем кофе в турку, вливаем половину воды и наблюдаем, как начинается "цветение" кофе – простыми словами: кофе начинает пускать пузыри.



Ждем, пока кофе выпустит все пузырьки и заливаем в турку воду, которая осталась. Вода может быть любой температуры, зависит от того, как быстро вы хотите сварить кофе: чтобы сварилась быстро, то заливаем теплой, чтобы варилась долго – можно заливать воду со льдом.



При этом эксперт добавляет, что вода разной температуры дает совершенно разный вкус напитка.



Где-то за минуту после того, как кофе поставили на огонь, его нужно очень тщательно перемешать первый и последний раз. Это нужно, чтобы размешать все комочки. Далее – не трогать турку с напитком, пока кофе не начнет подниматься.



"В момент, когда кофе поднимается – тогда температура доходит до 95-96 градусов – его надо снять, вылить одним движением в чашку вместе с гущей, дать постоять 2-3 минуты и наслаждаться", – сказал Шевченко.

Если нужен сахар – его добавляешь сразу, чтобы потом не перемешивать. Постоять 2-3 минуты напитку нужно, чтобы кофейная гуща осела на дно чашки и чтобы не обжечься. Чем дольше стоит кофе – тем больше раскрывается его вкус. Идет мягкое дозаваривание, и переэкстракция, когда вывариваются ненужные дубильные вещества, смолы и кофеин, не произойдет,

– подчеркнул он.

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