10:27
16 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Собчак завязала с политикой. Депутаты РФ на гироскутерах
Вєсті Кремля
20:26, 15 августа
Вести.UA. Рада за колючей проволокой. Рецепт прекращении войны от Комаровского
Вєсті.UA
20:25, 15 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как сварить идеальный кофе в турке: рецепт

157 Читати новину українською
Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке / Fado Luxury Travel

В интервью 24 каналу соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко раскрыл секреты рецепта приготовления идеального кофе в турке.

По его словам, кофе – именно та тема, в которой огромное количество мифов, стереотипов и легенд.

"Если ты спросишь у Google, как варить кофе в турке, то первые несколько вариантов ответов будут полной ерундой. Там будут писать, что кофе должен три раза закипеть, что его надо два раза перемешать или варить, все время помешивая. Вот прочти – и забудь все эти кошмары, от которых нормального бариста начинает дергать ", – сказал Шевченко.

Читайте также: Рецепты приготовления чизкейка – классический, в мультиварке и без выпечки

Каждый кофейный напиток, как пояснил эксперт, имеет собственное соотношение воды и кофе. Для кофе в турке – это соотношение 1 к 10. Например, если турка – на 70 мл воды, в нее нужно засыпать 7-8 грамм кофе.

Кофе должен быть мелкого помола, но не смолотый в пыль. Кофе какого помола подходит вам больше всего – выбирайте самостоятельно. Одно и то же зерно, сваренное на разных помолах и при разной температуре, дает совершенно разные напитки.

Рецепт приготовления кофе в турке

Соотношение кофе и воды должно быть 1 к 10. Засыпаем кофе в турку, вливаем половину воды и наблюдаем, как начинается "цветение" кофе – простыми словами: кофе начинает пускать пузыри.

Ждем, пока кофе выпустит все пузырьки и заливаем в турку воду, которая осталась. Вода может быть любой температуры, зависит от того, как быстро вы хотите сварить кофе: чтобы сварилась быстро, то заливаем теплой, чтобы варилась долго – можно заливать воду со льдом.

При этом эксперт добавляет, что вода разной температуры дает совершенно разный вкус напитка.

Где-то за минуту после того, как кофе поставили на огонь, его нужно очень тщательно перемешать первый и последний раз. Это нужно, чтобы размешать все комочки. Далее – не трогать турку с напитком, пока кофе не начнет подниматься.

"В момент, когда кофе поднимается – тогда температура доходит до 95-96 градусов – его надо снять, вылить одним движением в чашку вместе с гущей, дать постоять 2-3 минуты и наслаждаться", – сказал Шевченко.

Если нужен сахар – его добавляешь сразу, чтобы потом не перемешивать. Постоять 2-3 минуты напитку нужно, чтобы кофейная гуща осела на дно чашки и чтобы не обжечься. Чем дольше стоит кофе – тем больше раскрывается его вкус. Идет мягкое дозаваривание, и переэкстракция, когда вывариваются ненужные дубильные вещества, смолы и кофеин, не произойдет,
– подчеркнул он.

Больше читайте в полной версии интервью: Соучредитель Veterano Coffee: Украинцы научились понимать, что завтра может и не быть

 

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
сегодня, 10:02 Кум Путина и "серый кардинал" Кучмы: вся правда о Викторе Медведчуке
Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
сегодня, 08:38 Економіка мстить "ґвалтівникам" – це варто пам'ятати українським політикам
Блог Медіа
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
15 августа, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
В США почти 350 медиакомпаний поддержало акцию против президента страны Дональда Трампа
сегодня, 08:08 В США почти 350 медиакомпаний поддержало акцию против президента страны Дональда Трампа
Главные новости 15 августа: Стрельба в Киеве, ДТП на Житомирщине и санкции Украины против России
сегодня, 08:00 Главные новости 15 августа: Стрельба в Киеве, ДТП на Житомирщине и санкции Украины против России
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук