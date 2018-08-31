Как уберечь детей от опасности школьных линеек: в МОЗ дали советы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обнародовала советы, которые помогут минимизировать риски для детей во время школьных линеек.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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Как подчеркивает глава МОЗ, прежде всего следует позаботиться, чтобы дети, стоящие на линейке, были защищены от палящего солнца и тепловой травмы.

"Если это невозможно, следует максимально ограничить время линейки. Позаботьтесь, чтобы у школьников был доступ к питьевой воде. А также рядом был медработник, который может оказать первую помощь в случае необходимости", – добавляет она.

По словам Супрун, чтобы уменьшить уровень стресса среди детей, следует их предварительно познакомить между собой.

"Даже если это уже не первоклашки, перед началом официального мероприятия стоит собраться вместе, познакомиться с новичками, поделиться летними впечатлениями, сделать задание, которое укрепляет команду", – отметила исполняющая обязанности министра.

Кроме того, она убеждает, что перед линейкой надо предоставить детям возможность подвигаться и наговориться, а уже во время самого процесса позволить школьникам активно включиться – например, делать зарядку.

"Также стоит объяснить детям, зачем является нужным подобное мероприятие и какова роль их класса в нем. Это может быть и поддержка младших, и выступление, и поздравления выступающих. А еще, попытка объяснить цель детям часто помогает именно взрослым осознать ненужность, и, кое-где, и нелепость отдельных дел и идей", – резюмировала Супрун.

Напомним, ранее Ульяна Супрун объясняла, насколько вредными являются школьные линейки.

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