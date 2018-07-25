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Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами: советы Супрун

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Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами
Как уберечь детей от отравлений лекарствами и токсическими веществами / healthline.com

Часто любознательность детей может привести к неприятным последствиям, поэтому нужно уберечь ребенка от отравления лекарствами, средствами бытовой химии и токсичными веществами.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала, что нужно сделать, чтобы предотвратить отравление, говорится в Facebook.

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Нужно хранить лекарства, опасные вещества в таких местах, которые не доступны для детей.

Обязательно закрывайте аптечку, не забывайте выбрасывать лекарства, срок годности которых истек. Храните химические вещества только в оригинальной упаковке, нельзя их пересыпать или переливать в упаковку для пищевых продуктов.

Дети все повторяют за взрослыми, поэтому не принимайте лекарства на их глазах. При просьбе ребенка выпить лекарство не говорите, что это сладости, ведь он захочет сам их попробовать еще раз.

Як вберегти дітей від отруєнь ліками
Как уберечь детей от отравлений лекарствами

Напоминайте время от времени, что пользоваться лекарствами и средствами бытовой химии нужно под наблюдением взрослого и по прямому назначению.

Детям необходимо рассказывать о последствиях приема лекарств, наркотических веществ и алкоголя.

К слову, педиатр Александр Сивоболов назвал основные симптомы депрессии у ребенка, которые не стоит игнорировать.

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Теги: Здоровье Ульяна Супрун Дети
Источник: 24 Канал
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