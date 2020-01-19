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      Как украинцы купаются на Крещение: веселые фото и видео

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      Купание на Крещение в Украине / rivnepost.rv.ua

      19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне. В этот день традиционно освящается вся вода, а украинцы отправляются к рекам и озерам, чтобы искупаться в ледяной воде.

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний освятил воды Днепра в столичном Гидропарке.

      К теме: Крещение: как празднуют Иордан украинцы сейчас и как это было в древности

      Туда пришли несколько сотен верующих, которые после освящения воды искупались в реке.


      Епифаний освятил воды Днепра на Крещение / фото 24 канала, Андрей Костюк

      Купание на Крещение в Киеве: видео 24 канала

       

      Традиция купаний на Крещение в Украине – очень давняя. Верующие убеждены, что 19 января вся вода становится целебной, поэтому не теряют возможности искупаться в открытых водоемах.

      Интересно: Крещение 2020: как подготовить организм к купанию в проруби

      Между тем в ПЦУ отмечают, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Церковь призывает украинцев не путать духовную суть праздника с "модой, традициями и народными верованиями".

      Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинство Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, ибо грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души,
      – отметили в ПЦУ.

      Тем не менее, по всей Украине на берегах водоемов обустроены так называемые места для купаний. В ГСЧС добавили, что рядом с ними установлены почти 1000 спасательных постов, а на водоемах дежурят более 3 тысяч спасателей.

      Украинцы активно публикуют в сети фотографии и видео купаний.

      Украинцы купаются на Крещение / фото из соцсетей


      Купания в Гидропарке в Киеве / фото 24 канала, Андрей Костюк

      Что интересно, в ледяную воду погружаются не только взрослые, но и дети.

       

       


      Купания в Днепре / фото "Информатор"

       

       

       

      Сотни житомирян нырнули в ледяную воду на Крещение: видео

       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Водохреща в Україні традиційно відзначають 19 січня, бо згідно з історією свята в цей день хрестився Ісус у річці Йордан. Цього дня традиційно прийнято освячувати воду і занурюватися в ополонку. Люди вірять, що у цей день вода очищає та стає цілющою, тому усі бажаючі занурюються в ополонку, щоб бути здоровими цілий рік. Священики та віряни йдуть до заздалегідь прорубаної ополонки як символу річки Йордан. Після того, як священик освятить воду в ополонці, триразово занурюючи хрест, запалюючи вогонь і читаючи молитву, бажаючі занурюються у воду з головою три рази, хрестяться і вимовляють молитву. Ви занурювались в ополонку? #водохреща #ополонка #іванофранківськ #франківськграм

      Допис, поширений Рідний Франківськ (@frankivskgram)

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Епифаний Православная церковь Украины Традиции Рождество Новогодние праздники
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