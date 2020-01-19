Как украинцы купаются на Крещение: веселые фото и видео

19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне. В этот день традиционно освящается вся вода, а украинцы отправляются к рекам и озерам, чтобы искупаться в ледяной воде.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний освятил воды Днепра в столичном Гидропарке.

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Туда пришли несколько сотен верующих, которые после освящения воды искупались в реке.



Епифаний освятил воды Днепра на Крещение / фото 24 канала, Андрей Костюк

Купание на Крещение в Киеве: видео 24 канала

Традиция купаний на Крещение в Украине – очень давняя. Верующие убеждены, что 19 января вся вода становится целебной, поэтому не теряют возможности искупаться в открытых водоемах.

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Между тем в ПЦУ отмечают, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Церковь призывает украинцев не путать духовную суть праздника с "модой, традициями и народными верованиями".

Освященная вода – не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинство Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, ибо грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души,

– отметили в ПЦУ.

Тем не менее, по всей Украине на берегах водоемов обустроены так называемые места для купаний. В ГСЧС добавили, что рядом с ними установлены почти 1000 спасательных постов, а на водоемах дежурят более 3 тысяч спасателей.

Украинцы активно публикуют в сети фотографии и видео купаний.

Украинцы купаются на Крещение / фото из соцсетей



Купания в Гидропарке в Киеве / фото 24 канала, Андрей Костюк

Что интересно, в ледяную воду погружаются не только взрослые, но и дети.



Купания в Днепре / фото "Информатор"

Сотни житомирян нырнули в ледяную воду на Крещение: видео