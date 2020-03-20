Как украинцы помогают друг другу избегать общественного транспорта: видео

В связи с быстрым распространением коронавируса, во всех городах Украины или отменили общественный транспорт, или существенно ограничили его движение. Очередь желающих попасть в салон автобусов или троллейбусов достигает нескольких десятков метров. В таких условиях достаточно сложно сохранить не только физическое здоровье, но и психическое. Поэтому украинцы нашли более безопасную альтернативу.

Введение общенационального карантина предусматривает закрытие метро во всех городах Украины. Это привело к очень длинным очередям из людей, которые теперь жду наземного транспорта.

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Несмотря на рекомендацию сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, многие киевляне не могут себе этого позволить. Путешествовать на такси – дорого, а в автобусах – много людей.

Неравнодушные киевляне на автомобилях в сети начали предлагать брать путешественников. Евгения Швиц присоединилась к такой инициативе. Главное условие – маска на лице, дезинфикатор или резиновые перчатки. Сама девушка тоже обрабатывает машину перед каждой поездкой.

Сейчас заходить в маршрутки – это не очень хорошая идея, тем более, что там точно больше, чем 10 человек,

– отметила автомобилистка Евгения Швиц.

Однако девушка пока что охотнее подвозит в основном знакомых. Зато участники сообщества столичных автомобилистов открыли группы взаимопомощи в Телеграме для кооперации с пассажирами.

10 телеграмм групп – на 10 районов. Почти каждый час в каждом районном телеграм-канале напоминают о правилах безопасности во время эпидемии. Также отмечают другие детали – пассажир, водитель, время и путь.

Районы, в которых действуют телеграм-каналы:

Голосеевский;

Дарницкий

Деснянский;

Днепровский;

Оболонский;

Печерский;

Подольский;

Святошинский;

Соломенский;

Шевченковский.

Из-за существенных ограничений работы общественного транспорта, на работу не успевают и медработники. Большое количество из них проживает за городом, и попасть в Киев – очень сложно. Самостоятельно они запустили телеграмм канал MedHelpKyiv.

Теперь они могут путешествовать в больницы не только на автомобилях, но и на мотоциклах.

От этого зависит жизнь людей. Они там пишут, когда им ехать и куда, а водители реагируют. Там не только мотохелповцы. Мы комментируем: "На мотоцикле готовы?". Тогда забираем. Экипировка для пассажиров у нас есть,

– рассказал директор ОО "Мотохелп" Дмитрий Буренин.



Ссылка на телеграмм канал MedHelpKyiv / Скриншот с видео

К киевскомуфлешмобу уже присоединились множество украинских городов. Мол, без медиков в больницах от эпидемии мы точно не защитимся. О помощи просят уже и работники других важных профессий – спасатели и полицейские.

Сколько живет вирус / Инфографика 24 канала