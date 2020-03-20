16:51
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Как украинцы помогают друг другу избегать общественного транспорта: видео

      - Читати новину українською

      В связи с быстрым распространением коронавируса, во всех городах Украины или отменили общественный транспорт, или существенно ограничили его движение. Очередь желающих попасть в салон автобусов или троллейбусов достигает нескольких десятков метров. В таких условиях достаточно сложно сохранить не только физическое здоровье, но и психическое. Поэтому украинцы нашли более безопасную альтернативу.

      Введение общенационального карантина предусматривает закрытие метро во всех городах Украины. Это привело к очень длинным очередям из людей, которые теперь жду наземного транспорта.

      Читайте также Такси Uber, Uklon и Bolt будут возить врачей на работу бесплатно

      Несмотря на рекомендацию сидеть дома из-за эпидемии коронавируса, многие киевляне не могут себе этого позволить. Путешествовать на такси – дорого, а в автобусах – много людей.

      Неравнодушные киевляне на автомобилях в сети начали предлагать брать путешественников. Евгения Швиц присоединилась к такой инициативе. Главное условие – маска на лице, дезинфикатор или резиновые перчатки. Сама девушка тоже обрабатывает машину перед каждой поездкой.

      Сейчас заходить в маршрутки – это не очень хорошая идея, тем более, что там точно больше, чем 10 человек,
      – отметила автомобилистка Евгения Швиц.

      Однако девушка пока что охотнее подвозит в основном знакомых. Зато участники сообщества столичных автомобилистов открыли группы взаимопомощи в Телеграме для кооперации с пассажирами.

      10 телеграмм групп – на 10 районов. Почти каждый час в каждом районном телеграм-канале напоминают о правилах безопасности во время эпидемии. Также отмечают другие детали – пассажир, водитель, время и путь.

      Районы, в которых действуют телеграм-каналы:

      • Голосеевский;
      • Дарницкий
      • Деснянский;
      • Днепровский;
      • Оболонский;
      • Печерский;
      • Подольский;
      • Святошинский;
      • Соломенский;
      • Шевченковский.

      Из-за существенных ограничений работы общественного транспорта, на работу не успевают и медработники. Большое количество из них проживает за городом, и попасть в Киев – очень сложно. Самостоятельно они запустили телеграмм канал MedHelpKyiv.

      Теперь они могут путешествовать в больницы не только на автомобилях, но и на мотоциклах.

      От этого зависит жизнь людей. Они там пишут, когда им ехать и куда, а водители реагируют. Там не только мотохелповцы. Мы комментируем: "На мотоцикле готовы?". Тогда забираем. Экипировка для пассажиров у нас есть,
      – рассказал директор ОО "Мотохелп" Дмитрий Буренин.


      Ссылка на телеграмм канал MedHelpKyiv / Скриншот с видео

      К киевскомуфлешмобу уже присоединились множество украинских городов. Мол, без медиков в больницах от эпидемии мы точно не защитимся. О помощи просят уже и работники других важных профессий – спасатели и полицейские.

      Сколько живет вирус / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Украине: сколько людей заразились
      сегодня
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Транспорт Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:36 Как наказывают за нарушение карантина в мире и в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 15:39 Новости о коронавирусе 20 марта: Киев в шаге от чрезвычайной ситуации, выздоровел первый больной
      Соломія Ніколайчук
      19 марта , 17:00 Риск возникновения геморроя зависит от вашей профессии: кто в наибольшей группе риска
      19 марта , 20:00 Взрывной покерный онлайн-уикенд – более 3 000 000 гривен призовых
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук