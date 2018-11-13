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      Как Украине стать энергонезависимым государством: ответ министра энергетики США

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      Министр энергетики США Рик Перри рассказал, благодаря чему Украина может стать энергонезависимой
      Министр энергетики США Рик Перри рассказал, благодаря чему Украина может стать энергонезависимой / AP

      Украина имеет огромный потенциал в сфере энергетики и спокойно может избавиться от энергозависимости от России. Но для этого Киеву прежде всего необходимо проводить политику прозрачности и свободных рынков, а одним из самых эффективных инструментов для привлечения иностранных инвестиций являются соглашения о разделе продукции между государством и инвесторами.

      Такое мнение выразил министр энергетики США Рик Перри во время визита в Киев, где встретился с высшим руководством Украины, передает УНИАН.

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      "Вы должны иметь открытые и прозрачные тендеры. Реализацию соглашений о разделе продукции. Я не могу сказать вам, насколько это важно для будущего этой страны. Итак, эти компании знают, что когда они приходят сюда, они вступают в соглашение, котороене является туманным. Они вступают в соглашения, которые бесспорно и четко говорят: это то, что мы будем делать, это то, что вы собираетесь делать, вот выгода", – подчеркнул американский чиновник.

      По его словам, эти соглашения о разделе продукции очень важны для будущего развития ресурсов Украины. Как убеждает он, они будут поощрять частный сектор приходить сюда, инвестировать, внедрять передовые технологии и ноу-хау, чтобы помочь Украине развивать собственные ресурсы.

      По его убеждению, соглашения о разделе продукции являются одним из самых эффективных инструментов для привлечения инвесторов, поскольку они предоставляют инвесторам наибольшие гарантии со стороны государства.

      Это историческое время для Украины, страны, которая имеет огромный потенциал в сфере энергетики. Правительство сша и частный сектор США готовы быть партнерами и сотрудничать с Украиной для повышения ее энергетической безопасности. Я вижу невероятно яркое будущее в этой стране,
      – заявил министр энергетики США.

      В то же время он добавил, что такие типы подходов побуждают США делиться энергией, энергетическим ноу-хау так, чтобы страна могла процветать.

      "Теперь пришло время действовать в соответствии с политикой, которая позволит вам выйти из тени Москвы", – подытожил Перри.

      К слову, недавно "Николаевоблэнерго" получило первую лицензию по распределению электрической энергии в Украине по сокращенной процедуре.

      Теги: Новости США Украина – Россия Энергетика Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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