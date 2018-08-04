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Как уснуть в жару: полезные советы на ночь

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Как уснуть в жару
Как уснуть в жару / tomasvysniauskas

Летом из-за перепадов температуры и жару даже вечером бывает крайне трудно заснуть. А от того, вы просыпаетесь утром усталыми и разбитыми.

Эксперты портала PureWow поделились полезными советами о том, как облегчить жаркую летнюю ночь и заснуть без проблем.

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Принимайте душ

Примите прохладный душ непосредственно перед тем, как ложиться спать. Так вы снизите температуру тела и заснете более комфортно.

Подушка – это важно

Летом отдайте предпочтение подушкам с гречневой шелухой. Такая подушка способствует лучшей вентиляции воздуха. В дополнение к своим охлаждающих свойств, гречневые подушки принимают анатомическую форму головы человека и позволяют мышцам шеи и спины расслабиться. Кроме того, выберите шелковую наволочку.


Летом лучше спать на гречневых подушках в шелковых наволочках

Шелк является естественным регулятором температуры, поэтому, когда подушка покрыта шелковой наволочкой, кожа головы и лица "дышит", а жара переносится легче.

Измените постель

Летом выбирайте постельное белье с меньшим количеством нитей. Чем меньше плотность ткани постельного белья, тем легче заснуть в разгар лета. Чем меньше нитей, тем лучше воздухопроницаемость тканей.

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Засыпайте в одиночку

Когда рядом засыпает жена/ муж/дети или даже ваш любимый котик – это дополнительная температура. Чтобы заснуть без проблем, важна циркуляция воздуха. Чем более просторная комната и спальное место, тем лучше.


Засыпайте в одиночку

Зашторьте окна

Как только выходите на работу или по делам – зашторьте окна, чтобы комната не нагревалась в течение дня и вы засыпали в более прохладном помещении. А вот после пробуждения – первым делом открывайте шторы. Пусть от солнечных лучей ваш организм получает ценный витамин D, который повышает уровень серотонина и поднимает настроение.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Жара в Украине Советы
Источник: 24 Канал
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