Как утеплить жилье на зиму: советы по модернизации жилья

Зима идет — отопление дорожает ... Как сэкономить и не замерзнуть при этом? 24 канал подготовил список советов, как модернизировать свой дом.

Про энерго- и тепло эффективность дома во всем мире заботятся еще на стадии строительства. Украинский жилой фонд, большую часть которого составляют построенные в 60-70 годах прошлого века дома, похвастаться такой эффективностью не может.

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Как не греть улицу

Куда уходит тепло из здания: инфографика

Есть несколько нюансов, которые стоит проконтролировать жителям каждого многоквартирного дома, чтобы, по крайней мере, не платить за обогрев улицы и повысить температуру в собственной квартире.

Нужно проверить состояние утепления труб и арматуры в подвальном помещении, на входе с котельной. Тепловой счетчик стоит именно в этом месте и считает общее тепло. Если трубы будут отдавать тепло уже в подвал, то в квартиры его дойдет значительно меньше, а платить придется за обогрев подвала.

Для простой и быстроокупаемой модернизации следует использовать мешки-Термоизоляторы, которые компактно закрывают всю конструкцию задвижек. Так тепло останется внутри системы. Эта теплоизоляция (стекловолокно, покрытое силиконом) выдерживает температуру 250 градусов и может использоваться даже для паровых котлов.

Еще один важный нюанс для многоквартирных домов — надежные современные двери и окна в подъезде. Через них может теряться до 15% тепла.

Директор Института города Александр Сергиенко в комментарии сайту "24" отметил, что в идеале для утепления многоквартирного дома нужен комплекс мер. И выполнить его должно ЖСК или ОСМД каждого дома.

Необходимо проводить мероприятия термомодернизации здания. А это целый комплекс: и подвал, и внешние стены, и крыша, и система теплоснабжения, и переход, возможно, на домашние бойлерные, и окна, и подъезды,

— уточнил эксперт.

Утепление квартиры

Следующий шаг — утепление собственно квартиры.

1. Наружное утепление стен — это самый дорогой, но и самый эффективный способ сохранения в помещении тепла зимой и прохлады летом. По словам специалистов утепление фасада способно снизить расходы на отопление до 60 процентов. Правда, такие работы следует проводить при температуре не менее 5 градусов по Цельсию. Кроме того, внешнее утепление проблематично, если ваш дом является памятником архитектуры, или имеет на фасаде много декоративных элементов.

2. Внутреннее утепление стен. Главные материалы такой теплоизоляции: минеральная вата, пенопласт, пробковые маты. Но после отключения центрального отопления помещение быстро остывает, ибо внешняя стена остается холодно. Поэтому эксперты советуют делать наружное утепление, если есть такая возможность.

3. Теплый пол. Бывает электрический и с водяным обогревом. Для городских квартир оптимален первый вариант: он прост в монтаже и оптимален для обогрева небольших помещений. Пол с водяным обогревом рекомендуют для частных домов в качестве основного отопления. Он сложен в установке, но экономичен в использовании.

4. Окна. Замена старых окон на современные стеклопакеты, лучше с энергосберегающими стеклами, даст еще несколько градусов. Если такой возможности нет, отремонтируйте старые окна: обработайте стекло по периметру герметиком, а в рамы поставьте уплотнитель.

Еще один вариант для модернизации окон — теплосберегающая оконная пленка. Она недорогая, помогает сократить потери тепла через окна и повышает температуру в помещении минимум на 3-4 градуса.

5. Батареи. Если за батареей разместить теплоотражающий экран, можно согреться еще на несколько градусов. Экраном может стать лист картона, окрашенный серебряной краской, алюминиевая фольга или специальный материал — пенофол. Также специалисты не советуют закрывать батареи шторами, ведь тогда вы греете окно, а не комнату.

Если гражданин имеет способность и деньги, чтобы утеплить свою квартиру, то меры по утеплению наружных стен являются очень эффективными. Неоднократно убеждался. Стена зимой просто мокрая. А если она утепляется пенополистиролом, пенопластом, проще говоря, то в квартире становится намного комфортнее,

— отметил Александр Сергиенко.

Биотопливо вместо газа

Чтобы удешевить отопление можно купить твердотопливный котел на биотопливе вместо газа. В качестве биотоплива используют органические материалы: древесину и ее отходы, спирты, сельскохозяйственные культуры — кукурузу, сою и даже некоторые отходы промышленности. Из них изготавливают специальное топливо именно для котлов: пеллеты, брикеты, топливные гранулы и тому подобное.

Конечно, перед заменой котла на твердотопливный стоит просчитать все технические возможности индивидуально для вашего жилища.