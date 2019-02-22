Как выглядят предвыборные штабы кандидатов в президенты: фото и видео

Четверо кандидатов в президенты впустили журналистов 24 канала посмотреть, как работают их предвыборные штабы.

Еще трое политиков отказали. Тимошенко – без всяких объяснений, Гриценко посоветовал зайти позже, а у Порошенко сказали, что приходить надо было раньше. Но об их предвыборных офисах все равно есть что сказать.

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Где расположены штабы политиков

Один из "самых центровых" штабов, на улице Гончара – у Романа Бессмертного, экс-посла и бывшего вице-премьера. Действующий глава государства Петр Порошенко из окон смотрит на Киево-Печерскую Лавру.

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, экс-министр экологии Игорь Шевченко и экс-министр обороны Анатолий Гриценко – соседи по Контрактовой площади.



Где расположены штабы кандидатов в президенты

На Подоле расположена и штаб-квартира, точнее штаб-крепость Юлии Тимошенко. Еще один кандидат, нардеп Виталий Куприй расположился в районе Шулявки. Политик больше всего известен тем, что судится со всеми – даже с президентом.

Сколько стоит аренда помещения

Самый дорогой штаб у Романа Бессмертного, за двухэтажный офис он платит более 170 тысяч гривен. Чуть меньше платят за штаб у Садового: 149 тысяч гривен за 200 квадратных метров.

Гриценко снимает этаж напротив Киево-Могилянской академии. Юлия Владимировна скрывается за высоким забором, которому конца не видно.



Предвыборный штаб Юлии Тимошенко

По словам Куприя, помещение для него снимают меценаты. Хотя кандидат и сам не бедный, в его декларации – 4,5 миллиона гривен, два автомобиля Chrysler, яхта и квартиры в Грузии и Крыму.

А вот Шевченко убеждает, что приобрел помещение вместе со своим бизнес-партнером еще 20 лет назад. Штаб действующего президента же занимает целое здание.



Штаб Петра Порошенко

Кто работает с кандидатом

В штабе Бессмертного работают более 30 человек. У Шевченко – волонтеры, которых никто не считает. На общественных началах работает и большинство работников штаба Андрея Садового.



В штабе Андрея Садового – большинство волонтеров

За день через офис львовского мэра проходит до сотни человек. В штабе Куприя – в пять раз меньше.

Могут ли избиратели попасть в штаб политика

В штабы Бессмертного и Шевченко без предварительной договоренности не попасть, их офисы трудно найти. Не проникнуть просто так и на территорию Юлии Тимошенко. У Порошенко же, Куприя и Садового позиционируют свои штабы как "открытое пространство", хотя действительно таким является лишь один из них.

Сюда могут попасть люди, которых мы даже не знаем, их никто не остановит. У нас нет никакого барьера или входной зоны, нет охранника,

– отметил Олег Лаврик, глава штаба Андрея Садового.

К Куприю можно попасть лишь пройдя через двое дверей, которые открываются с помощью чипа. Да и самого политика увидеть можно нечасто.

Чтобы дойти до штаба Порошенко, нужно пройти пропускной пункт с охранником, а потом еще и через электронную пропускную систему. Хотя уже более года этот офис позиционируют как "открытое пространство".

Впрочем, пропуск в штаб Порошенко таки можно получить зарегистрировавшись постоянным участником лекций, которые иногда проводят у гаранта.

А вот попасть в штаб Гриценко может вообще любой. Например, недавно туда якобы просочилось СБУ и установило прослушивание – просто в кабинете самого кандидата. В какой мифический способ это произошло никто не знает.

Экскурсию своим предвыборным офисом журналистам 24 канала обещал еще один претендент на президентское кресло. Если Владимир Зеленский таки сдержит обещание, то впоследствии украинцы смогут узнать больше и о его штабе.

Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля