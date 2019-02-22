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      Як виглядають передвиборчі штаби кандидатів у президенти: фото та відео

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      Четверо кандидатів у президенти впустили журналістів 24 каналу подивитися, як працюють їх передвиборчі штаби.

      Ще троє політиків відмовили. Тимошенко – без усіляких пояснень, Гриценко порадив завітати пізніше, а в Порошенка сказали, що приходити треба було раніше. Та про їх передвиборчі офіси все одно є що сказати. 

      Що українцям потрібно знати про президентські вибори – читайте у матеріалі 24 каналу

      Де розташовані штаби політиків

      Один з "найцентровіших" штабів, на вулиці Гончара – у Романа Безсмертного, екс-посла і колишнього віце-прем'єра. Чинний глава держави Петро Порошенко з вікон дивиться на Києво-Печерську Лавру.

      Міський голова Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий, екс-міністр екології Ігор Шевченко та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко– сусіди по Контрактовій площі.

      Штаби політиків
      Де розташовані штаби кандидатів у президенти

      Також на Подолі розташована й штаб-квартира, точніше штаб-фортеця Юлії Тимошенко. Ще один кандидат, нардеп Віталій Купрій розташувався в районі Шулявки. Політик найбільше відомий тим, що судиться з усіма – навіть з президентом.

      Скільки коштує оренда приміщення

      Найдорожчий штаб у Романа Безсмертного, за двоповерховий офіс він платить понад 170 тисяч гривень. Трохи менше платять за штаб у Садового: 149 тисяч гривень за 200 квадратних метрів. 

      Гриценко винаймає поверх напроти Києво-Могилянської академії. Юлія Володимирівна ховається за високим парканом, якому кінця не видно.

      Штаб Тимошенко
      Передвиборчий штаб Юлії Тимошенко

      За словами Купрія, приміщення для нього винаймають меценати. Хоча кандидат і сам не бідний, в його декларації – 4,5 мільйони гривень, два автомобілі Chrysler, яхта й квартири у Грузії та Криму. 

      А от Шевченко переконує, що придбав приміщення разом зі своїм бізнес-партнером ще 20 років тому. Штаб чинного президента ж займає цілу будівлю. 

      Штаб порошенко
      Штаб Петра Порошенка

      Хто працює з кандидатом

      В штабі Безсмертного працює понад 30 людей. У Шевченка – волонтери, яких ніхто не рахує. На громадських засадах працює і більшість працівників штабу Андрія Садового.

      Штаб Садового
      У штабі Андрія Садового – більшість волонтерів

      За день через офіс львівського мера проходить до сотні людей. В штабі Купрія – в п'ять разів менше.

      Чи можуть виборці потрапити в штаб політика

      В штаби Безсмертного та Шевченка без попередньої домовленості не потрапити, їхні офіси важко знайти. Не проникнути просто так і на територію Юлії Тимошенко. У Порошенка ж, Купрія та Садового позиціюють свої штаби як "відкритий простір", хоча справді таким є лише один з них.

      Сюди можуть потрапити люди, яких ми навіть не знаємо, їх ніхто не зупинить. У нас немає ніякого бар'єру чи вхідної зони, немає охоронця,
      – зазначив Олег Лаврик, голова штабу Андрія Садового.

      До Купрія можна потрапити лише пройшовши через двоє дверей, які відкриваються за допомогою чіпу. Та й самого політика побачити там можна нечасто.

      Аби дійти до штабу Порошенка, треба пройти пропускний пункт з охоронцем, а потім ще й через електронну пропускну систему. Хоча вже понад рік цей офіс позиціюють як "відкритий простір".

      Штаб Порошенко

      Втім, пропуск у штаб Порошенка таки можна отримати – зареєструвавшись постійним учасником лекцій, які інколи проводять у гаранта.

      А от потрапити в штаб Гриценка може взагалі будь-хто. Наприклад, недавно туди нібито просочилось СБУ та встановило прослуховування – просто в кабінеті самого кандидата. У який міфічний спосіб це сталось ніхто не знає.

      Екскурсію своїм передвиборчим офісом журналістам 24 каналу обіцяв ще один претендент на президентське крісло. Якщо Володимир Зеленський таки стримає обіцянку, то згодом українці зможуть дізнатися більше і про його штаб.

      Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.

      blog_ava
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      сьогодні
      11997
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Андрій Садовий Віталій Купрій Ігор Шевченко Роман Безсмертний Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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