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Как загрязнение воздуха влияет на умственные способности: потрясающие результаты исследования

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Смог негативно влияет на умственные способности человека
Смог негативно влияет на умственные способности человека / bbc.com

Смог в крупных городах становится глобальной проблемой. Международная команда ученых впервые исследовала влияние загрязнения воздуха на умственные способности людей.

Исследование, опубликованное в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что чем дольше люди живут в условиях плохой экологии, тем больший вред это наносит их интеллекту. В то же время загрязнение воздуха больше сказывается на языковых, чем на математических способностях, а мужской мозг подвержен влиянию плохой экологии больше, чем женский, передает Focus.

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В рамках научной работы ученые проанализировали данные 20 тысяч китайцев, собранные в период с 2010 по 2014 годы.

По поручению китайского правительства среди участников исследования регулярно проводились тесты на знание языка и математики. Исследователи сравнили результаты тестов с уровнем загрязнения воздуха в районах, где жили участники эксперимента. Хотя во время анализа и учитывалось снижение умственных способностей в результате старения и других внешних обстоятельств, влияние загрязненного воздуха оказалось огромным.

Как отмечается, смог сильнее влияет на людей старше 64 лет, а особенно на мужчин и лиц с низким уровнем образования.

Кроме того, по словам Деррика Хо из Гонконгского политехнического университета, с загрязнением воздуха потенциально связаны проявления окислительного стресса, нейровоспаления и нейродегенерации, добавляет издание.

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Теги: Здоровье Экология Китай исследования наука Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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