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      Как запуск рынка земли повлияет на экономический рост: объяснение специалиста

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      Зеленский анонсировал земельную реформу до конца 2019
      Зеленский анонсировал земельную реформу до конца 2019 / unsplash.com

      До конца года в Украине должна быть проведена земельная реформа, а уже в 2020 году планируют создать долгожданный рынок земли, что позволит владельцам паев свободно распоряжаться своей собственностью.

      По крайней мере такие планы во время бизнес-форума в Стамбуле озвучил Владимир Зеленский.

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      Чего ждать после запуска рынка земли? Как поясняет заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, экономист Павел Кухта, все зависит от модели, которая будет избрана.

      По подсчетам специалистов, наибольший эффект в всех расчетах показывают самые либеральные модели.

      Именно о либеральной модели запуска рынка земли недавно упоминал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

      Либеральная модель предусматривает полное открытие рынка земли без каких-либо ограничений

      По его словам, либеральная модель рынка и активная финансовая поддержка фермеров, в частности на приобретение земли, может дать до 4% дополнительного роста ВВП в год.

      Павел Кухта также отмечает, что либеральная модель выглядит наиболее реалистичной.

      При запуске рынка по либеральной модели, стоит ожидать ускорения годовых темпов роста примерно на 1-1, 5% ВВП через 2-3 года. То есть ускорение экономического роста в полтора раза только за счет одной реформы, если ее правильно провести,
      – подчеркнул специалист.

      Что стоит знать о рынке земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.

      Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли".

      ринок землі мораторій заборона земельна реформа
      Мораторий на продажу земли в Украине / Инфографика: Цена государства

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      Теги: Мораторий на продажу земли Рынок земли Новости недвижимости Украины ВВП Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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