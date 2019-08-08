Как запуск рынка земли повлияет на экономический рост: объяснение специалиста

До конца года в Украине должна быть проведена земельная реформа, а уже в 2020 году планируют создать долгожданный рынок земли, что позволит владельцам паев свободно распоряжаться своей собственностью.

По крайней мере такие планы во время бизнес-форума в Стамбуле озвучил Владимир Зеленский.

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Чего ждать после запуска рынка земли? Как поясняет заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине, экономист Павел Кухта, все зависит от модели, которая будет избрана.

По подсчетам специалистов, наибольший эффект в всех расчетах показывают самые либеральные модели.

Именно о либеральной модели запуска рынка земли недавно упоминал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук.

Либеральная модель предусматривает полное открытие рынка земли без каких-либо ограничений

По его словам, либеральная модель рынка и активная финансовая поддержка фермеров, в частности на приобретение земли, может дать до 4% дополнительного роста ВВП в год.

Павел Кухта также отмечает, что либеральная модель выглядит наиболее реалистичной.

При запуске рынка по либеральной модели, стоит ожидать ускорения годовых темпов роста примерно на 1-1, 5% ВВП через 2-3 года. То есть ускорение экономического роста в полтора раза только за счет одной реформы, если ее правильно провести,

– подчеркнул специалист.

Что стоит знать о рынке земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.



Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли".



Мораторий на продажу земли в Украине / Инфографика: Цена государства