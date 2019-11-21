Как заработать на чужом опыте

Александр Глебов, трейдер Альпари в Кишиневе, рассказывает об успешных инвестиционных стратегиях на валютном рынке.

— Здравствуйте, Александр! У Вас внушительный опыт работы на Форекс. Вы торгуете с 2003 года. Как раз тогда начала набирать популярность торговля на валютном рынке. Мне помнится, что в то время одни мои друзья потеряли деньги, а другие смогли, не выходя из дома, рассчитаться с долгами. Мне казалось, что для заработка на Форекс нужно пожертвовать всем своим временем, ведь необходимо постоянно отслеживать все колебания на рынке. А если хоть что-то пропустил — то все, ты больше не в игре. Так ли это?

— С тех пор лично для меня все изменилось. Сейчас я трачу на Форекс несколько часов в день. При этом еще продвигаю компании в интернете. Опыта у меня достаточно, и я с уверенностью могу гарантировать отличный результат в разных областях. Кстати, эти несколько часов в день я трачу на Форекс в качестве трейдера. А если бы я инвестировал в ПАММ-счета, то времени уходило бы меньше.

— Что такое ПАММ-счета?

— Несколько лет назад компания Альпари разработала платформу, с помощью которой можно получать прибыль, но при этом не торговать самостоятельно.

— Расскажите поподробнее.

— Действительно, 16 лет назад торговля на Форекс была не такой, как сейчас. Чтобы торговать, нужно было открыть счет, получить кредитное плечо, постоянно быть у монитора и следить за колебаниями рынка. Часто в самом начале люди проигрывали, потому что им просто не хватало опыта, они делали много ошибок. И многие после нескольких проигрышей уходили из валютного рынка с мыслью, что это все обман. Был и другой вариант — передача средств в управление более опытному трейдеру. Но тогда человек оказывался в полной зависимости от навыков и успешности этого трейдера. И информация обо всех его манипуляциях и результатах доходила с большим опозданием. Если ты хотел "выйти из игры", то иногда это было слишком поздно.

— С ПАММ-счетами все обстоит иначе?

— Для трейдеров, наверное, нет. Ведь все решения вы принимаете самостоятельно, и только от вас зависит, на какой риск вы пойдете. А вот для инвесторов все, разумеется, изменилось. На сайте Альпари можно посмотреть специальный рейтинг ПАММ-счетов, в котором можно посмотреть статистику успехов и неудач трейдеров, и выбрать подходящий. Рейтинг делится на две части: "активный" и "консервативный". "Активные" управляющие могут обеспечить и 1000% прибыли за короткое время, но с высоким риском. А "консервативные" — с минимальными рисками, но и с меньшим процентом прибыли.

— Но инвестор теряет контроль над средствами…

— Вот в этом и заключается особенность ПАММ-счетов. Средства "физически" трейдеру не передаются. Они находятся под вашим контролем. Как только вы открываете кабинет инвестора, вы тоже считаетесь трейдером. Только вам не нужно следить за рынком, принимать торговые решения, за вас это делает более опытный трейдер, которого вы сами выбрали. Если вдруг у вас появляется ощущение, что скоро будут потери, то вы можете остановить операции и сохранить ваши деньги.

— Вы больше трейдер или инвестор?

— Скорее трейдер. Люблю тестировать свои теории на валютном рынке. В прошлом году я решил завести три счета. Я выбрал маленький процент для Форекс, но, вполне понятно, большой для инвестиционных инструментов. Чтобы получить 30%, 50%, 70% прибыли за год. У меня было 136 безубыточных сделок. А на 137 был убыток в 0,13 центов. Учитывая, что все это при максимальной просадке в 2%, то могу сказать, что подобных результатов немного. По факту все 3 счета набрали годовую прибыль за 9 месяцев.

— Получается, что если бы я инвестировал деньги в ваши ПАММ-счета, то я получил бы 70% прибыли за 9 месяцев?

— И минус 30% моего вознаграждения. Я хотел бы еще обратить внимание на одну важную стратегию. Я сейчас о сложном проценте. Это прорыв на совсем другом уровне. Если взять калькулятор и посчитать, что будет с тысячей долларов при 70% в год за 10 лет, то вы увидите, что с простым процентом ваша прибыль составит 8000$, а со сложным — более 200 000$. За несколько лет можно накопить на достойную старость.

Большая и быстрая прибыль — это всегда риск. При использовании сложного процента не нужно увеличивать риски, доход и так будет большим. Не стоит спешить с выводом прибыли, нужно подождать и дать сложному проценту делать свою работу — увеличивать капитал. Приведу в пример Уоррена Баффетта, пожалуй, самого успешного инвестора. Он реинвестировал, а не забирал прибыль, и с помощью этого заработал миллиарды. И он никогда не покупал акции меньше чем на 10 лет.