Как защититься от комаров: Xiaomi выпустила очень бюджетное устройство

Китайская компания Xiaomi представила очень полезное для лета устройство под названием Xiaomi Mijia Mosquito Repellent – это гаджет, который может защитить от комаров и других видов насекомых.

Об этом пишет Tehnot.com.

Устройство имеет отгоняющий элемент тефлутрин. Одна его порция может испаряться около 30 суток. Если использовать Xiaomi Mijia Mosquito Repellent по 8 часов в день, то должно хватить на три месяца.

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Внутри устройства вентилятор, с помощью которого проводится испарение противомоскитного вещества. Новинка оборудована таймером, то есть вы можете спланировать работу гаджета заранее.

Самая приятная часть едва ли не всех устройств Xiaomi – это цена. Надо сказать, что за Xiaomi Mijia Mosquito Repellent тоже придется заплатить немного – 59 юаней (примерно 250 гривен). В Китае новинка появится 8 июня.

Кстати, среди прочих товаров также предлагается противомоскитная сетка за 29 юаней (120 гривен).

Защита от комаров Xiaomi Mijia Mosquito Repellent