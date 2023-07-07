Ночь на 5 июля была достаточно тревожной: что сейчас происходит на ЗАЭС
По сообщению украинской разведки, после нескольких недель нагнетания ситуация на ЗАЭС начала стабилизироваться. Однако местные жители понимают, что угроза не исчезнет, пока Россия удерживает Энергодар.
Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и депутатка Запорожского районного совета Алиса Сысоева. По ее словам, напряжение на Запорожской АЭС не исчезло, но паники у местных жителей нет.
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Что происходит на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской АЭС остается опасной из-за того, что она находится под контролем оккупантов, превративших этот объект в военную базу.
Ночь на 5 июля была очень тревожной. Накануне Россия заявила, что украинские военные якобы "готовят подрыв ЗАЭС". Этой пропагандой оккупанты пытались дискредитировать Вооруженные Силы Украины и подготовить почву для своего преступления.
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По сообщению главы Запорожской военной администрации, отход российских войск от ЗАЭС, вероятнее всего, был ротацией. Местные власти продолжают следить за ситуацией, а запорожцы понимают, что расслабляться не стоит.
Как реагируют запорожцы на угрозу
Как бы странно это не выглядело, но панические настроения из-за возможного подрыва ЗАЭС, по словам Сысоевой, в Запорожье значительно слабее, чем в других городах Украины.
"Те, кто хотел уехать из города, уже успели это сделать. Вообще люди эвакуировались из Запорожья двумя волнами: первая – сразу после полномасштабного вторжения, а вторая – осенью 2022 года, когда практически ежедневно были попадания в многоэтажки из комплексов С-300", – объяснила депутат районного совета.
Запорожцы полностью осознают серьезность ситуации. Но никакой паники, отъездов или очередей в аптеках нет. Из-за информационных провокаций люди стали больше прислушиваться к сообщениям официальных властей, а на нагнетание реагировали с юмором.
Сысоева о том, что происходит на Запорожье: смотрите видео
Хронология событий на Запорожской АЭС
- В 20-х числах июня угроза подрыва ЗАЭС стала международной проблемой: после обращения Владимира Зеленского Совет Безопасности ООН созывал заседание по этому случаю.
- Однако Россия продолжала нагнетать ситуацию, вбрасывая в информационное пространство обвинение в сторону Украины. Самым горячим моментом эскалации стала ночь на 5 июля, когда Россия отвела от станции войска и в очередной раз обвинила Украину.
- Однако теракта не произошло и по состоянию на 6 июля Кирилл Буданов сообщил, что напряжение на ЗАЭС понемногу уменьшается.