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      Какие клубы Первой лиги готовы к участию в УПЛ, – заявление президента ПФЛ

      20 Читати новину українською
      Матч "Днепр-1" против "Металлист 1925"
      Матч "Днепр-1" против "Металлист 1925"

      Вскоре Украинская премьер-лига может быть расширена до 16 команд (сейчас их 12). Это произойдет в том случае, если за соответствующее решение проголосует президенты клубов УПЛ. Однако главный вопрос – кто из клубов Первой лиги может пополнить элитный дивизион и есть ли у них для этого возможности.

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      По словам президента Профессиональной футбольной лиги Сергея Макарова, который руководит Первой и Второй лигами, сейчас есть шесть претендентов, которые могут подняться в УПЛ. Речь идет как об игровых качествах, так и спортивной инфраструктуре.

      "У нас есть пять-шесть претендентов на повышение в классе. Знаем, что СК "Днепр-1", "Металлист 1925", "Волынь", "Оболонь-Бровар" представляют большие города, у этих клубов развита инфраструктура. По моему мнению, к этим клубам не должно возникнуть вопросов в плане аттестации. Также у нас есть "Ингулец" и "Колос", которые тоже стремятся играть в Премьер-Лиге. Эти команды из небольших населенных пунктов. "Ингулец" еще летом начал строить стадион, который будет отвечать требованиям Премьер-Лиги, а "Колос" в ноябре начинает модернизацию своей домашней арены. В конце сезона эти клубы должны быть полностью готовыми к повышению в классе в плане инфраструктуры", – заявил Сергей Макоров в эксклюзивном интервью программе "футбольная Украина".

      Стоит напомнить, что клубы УПЛ пока не согласовали расширения чемпионата до 16 команд. Пока в соревнованиях принимают участие 12 команд, которые после матчей в два круга делятся на две группы по шесть коллективов – первые борятся за чемпионство, в то время как нижняя шестерка – за выживание.

      Теги: Футбол УПЛ Спорт
      Источник: 24 Канал
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