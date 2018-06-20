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Какие купальники одевают "ангелы" Victoria's Secret: горячие фото

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Роми Стрейд
Роми Стрейд / Instagram / @romeestrijd

Бельевой бренд Victoria's Secret славится не только своей качественной продукцией, но и моделями, которые представляют модный бренд. "Ангелы" одни из первых демонстрируют мировые модные новинки и задают тон в любом сезоне.

Чтобы поддерживать форму, "ангелы" Victoria's Secret постоянно тренируються и поддерживают здоровое питание. Именно поэтому они не боятся демонстрировать свои фигуры на снимках в соцсетях. Супермодели много путешествуют в рамках работы и просто отдыхают, показывая, в чем они посещают морские пляжи и вечеринки.

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На этот раз стоит обратить внимание на одни из самых актуальных вещей этого сезона – купальники. В 2018 особенно популярными стали сплошные купальники, а также модное бикини со спущенными плечами. Однако никто не отменял всеми любимых и удобных раздельных купальников на бретельках, которые выгодно подчеркивают женские прелести.

Стоит посмотреть, что же одевают в своих отпусках и рабочих командировках первые красавицы подиумов Victoria's Secret и выбрать свой любимый "образ" для морского побережья.

Роми Стрейд

22-летняя голландская модель Роми Стрейд едвали не больше всех из "ангелов" любит нежиться на теплом солнце. У девушки прекрасная фигура, которая позволяет ей примерить самые фасоны купальников. Чаще всего звезду можно увидеть в раздельных купальниках.

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Сара Сампайо

Португальский красавица Сара Сампайо не меньше других отдыхает на роскошных яхтах, смакует прохладительные коктейли и наслаждается отпусками в заморских странах. Е' смуглая кожа позволяет экспериментировать с яркими цветами купальников. 26-летняя модель часто выбирает сплошные купальники с разнообразной геометрией.

Эльза Хоск

Модель из Швеции Эльза Хоск давно любит носить винтажные вещи, а также выдержанный ретро-стиль. Ее любовь к путешествиям, роскошной жизни и модным вещям ярко отображается на "пляжных" фотографиях. 29-летняя девушка не боится надевать купальники разных фасонов – ее фигура и уверенность в себе это позволяет.

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Жасмин Тукс

27-летняя американская модель Жасмин Тукс обожает солнечные стране. Ее детство, проведенное в всегда солнечной Калифорнии, похоже, на это повлияло. Девушка часто публикует свои фотографии в соцсетях, где показывает стройные формы в купальниках сочных цветов. Несмотря на то, что Жасмин является темнокожей, она часто любит одевать купальники темных оттенков.

Жозефин Скривер

Датский топ-модель Жозефин Скривер не меньше других путешествует по миру и принимает солнечные ванны на самых престижных морских курортах. 25-летняя девушка больше любит "спортивные" купальники без лишних деталей, которые прекрасно подчеркивают ее пышную грудь и ягодицы.

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Источник: 24 Канал
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