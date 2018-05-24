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Какие наушники представляют серьезную опасность для слуха

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Какие наушники представляют серьезную опасность для слуха
Какие наушники представляют серьезную опасность для слуха / elle.ua

Современную молодежь сложно представить без наушников – в них люди занимаются спортом, слушают музыку по дороге на работу, не снимают их даже в офисе. Но это может фатально обернуться для слуха.

Многие меломанов имеют проблемы со слухом уже в довольно раннем возрасте, передает "Страна здоровья".

Часто это связано с тем, что большинство людей слушает музыку на высокой громкости в плеере.

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И наибольшую опасность для здоровья ушей составляют маленькие наушники-капельки, которые молодежь не снимает во время прогулок на улице, занятий в спортзале и даже в транспорте. Эти наушники постепенно делают людей глухими.

При длительных громких звуках мышцы слухового аппарата устают, система защиты не срабатывает и в результате повреждаются нервные клетки.

Звуки, которые улавливает здоровое ухо:
- минимальные – от 10-15 децибел
- человеческий шепот составляет около 20 децибел
- разговор в спокойном тоне – 35 децибел
- крик – 60 децибел
- музыка на рок-концерте - до 120 децибел

При 90 децибалах и более звуки могут повредить слух.

Музика на рок-концертах сягає до 120 децибелів, що може стати фатальним для слухуМузыка на рок-концертах достигает 120 децибел, что может стать фатальным для слуха

Опасными для слуха также являются рок-концерты, на которых звук достигает 120 децибел. Но многие молодые слушает музыку из маленьких наушников именно на такой громкости – чтобы в полной мере насладиться звучанием инструментов.

Кроме того, наушники опасны еще и тем, что тело человека живет в реальности, а слух – в виртуальном пространстве, из-за чего возрастает опасность травмироваться на дорогах большого города.

Чтобы сохранить слух и не перейти в 40 лет на слуховой аппарат, медики рекомендуют заменить наушники-капельки на более комфортные для слуха наушники и уменьшить громкость, которая не должна превышать 60% от максимальной.

Замініть навушники-крапельки на більш комфортні, щоб вберегти свій слухЗамените наушники-капельки на более комфортные, чтобы уберечь свой слух

 

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Техно
Источник: 24 Канал
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