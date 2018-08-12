Какие природные явления опасны для глаз

Некоторые природные явления могут представлять опасность для органов зрения, именно поэтому важно одевать средства защиты.

Длительное воздействие этих явлений может вызвать болезни и инфекции, пишет Opticclub.

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1. Перепады атмосферного давления

Это влияет на артериальное давление в организме человека, что влечет за собой сбои в глазах. Особенно опасно для человека, имеющего слабые артерии.



Перепады атмосферного давления

2. Ветер

Вместе с ветром в глаза может попасть мелкая пыль, то есть, бактерии, что являются причиной воспалительных процессов в глазах.

3. Солнечный свет

Солнечные лучи могут вызвать развитие катаракты – помутнения хрусталика, от которого можно избавиться с помощью хирургического вмешательства.



Солнечный свет

4. Сильная жара

Такие погодные условия могут привести к возникновению конъюнктивита и блефарита, из-за благоприятных для микробов условий. Из-за жары пересыхает слизистая глаз и может возникнуть синдром сухого глаза.

К слову, американские ученые провели эксперимент и установили, какой цвет света способен негативно влиять на зрение.

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