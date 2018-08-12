Какие природные явления опасны для глаз
Некоторые природные явления могут представлять опасность для органов зрения, именно поэтому важно одевать средства защиты.
Длительное воздействие этих явлений может вызвать болезни и инфекции, пишет Opticclub.
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1. Перепады атмосферного давления
Это влияет на артериальное давление в организме человека, что влечет за собой сбои в глазах. Особенно опасно для человека, имеющего слабые артерии.
Перепады атмосферного давления
2. Ветер
Вместе с ветром в глаза может попасть мелкая пыль, то есть, бактерии, что являются причиной воспалительных процессов в глазах.
3. Солнечный свет
Солнечные лучи могут вызвать развитие катаракты – помутнения хрусталика, от которого можно избавиться с помощью хирургического вмешательства.
Солнечный свет
4. Сильная жара
Такие погодные условия могут привести к возникновению конъюнктивита и блефарита, из-за благоприятных для микробов условий. Из-за жары пересыхает слизистая глаз и может возникнуть синдром сухого глаза.
К слову, американские ученые провели эксперимент и установили, какой цвет света способен негативно влиять на зрение.
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