20:09
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какие природные явления опасны для глаз

65 Читати новину українською
Какие природные явления опасны для глаз
Какие природные явления опасны для глаз / http://www.yoldasin.com

Некоторые природные явления могут представлять опасность для органов зрения, именно поэтому важно одевать средства защиты.

Длительное воздействие этих явлений может вызвать болезни и инфекции, пишет Opticclub.

Читайте также: 4 привычки, которые могут привести к болезням глаз

1. Перепады атмосферного давления

Это влияет на артериальное давление в организме человека, что влечет за собой сбои в глазах. Особенно опасно для человека, имеющего слабые артерии.

Перепади атмосферного тиску
Перепады атмосферного давления

2. Ветер

Вместе с ветром в глаза может попасть мелкая пыль, то есть, бактерии, что являются причиной воспалительных процессов в глазах.

3. Солнечный свет

Солнечные лучи могут вызвать развитие катаракты – помутнения хрусталика, от которого можно избавиться с помощью хирургического вмешательства.

Сонячне світло
Солнечный свет

4. Сильная жара

Такие погодные условия могут привести к возникновению конъюнктивита и блефарита, из-за благоприятных для микробов условий. Из-за жары пересыхает слизистая глаз и может возникнуть синдром сухого глаза.

К слову, американские ученые провели эксперимент и установили, какой цвет света способен негативно влиять на зрение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Лечение Здоровье Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
сегодня, 20:03 История игры FIFA – самого популярного футбольного симулятора в Европе
Анастасія Можаровська
Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: Тарас Шевченко сознательный автомобилист, индийский Гитлер
Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели
Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
сегодня, 18:00 Путешествие Украиной: привлекательные места Кировоградщины, которые стоит посетить каждому
Олесь Друкач
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Как вытащить клеща в домашних условиях: популярный лайфхак
 3 мая , 17:42
Чем мазать укусы комаров: простые и действенные способы
 13 апреля , 15:59
Какие люди более склонны заразиться гриппом
 6 августа , 12:25
Как не допустить возникновения варикоза во время тренировок
 13 августа , 09:34
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук