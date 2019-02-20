Какие товары продает и покупает Украина у России: инфографика

За последние четыре года взаимный товарооборот между Москвой и Киевом упал в восемь раз. Сейчас объемы торговли составляют лишь 12% от довоенных.

Журналист Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды" заявил, что несмотря на все изменения РФ остается нашим крупнейшим торговым партнером.

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Среди основных товаров, которые покупает РФ – это топливо, стоимость которого в течение этого года стремительно росла. Собственно, это увеличило долю российского импорта в деньгах. Согласно статистике россияне интересуются и украинской ювелиркой. В 2018 году Украина продала драгоценностей на 40 тысяч долларов. Экспортирует Украина и пчел, однако, украинский мед с 2014 года под запретом.



Товары, которые Россия покупала в Украине

Украина покупает у России ядерные котлы, черные металлы, удобрения и стекло. А еще руду, уголь, пластмассу и бумагу. Несмотря на войну и государственное предприятие "Укроборонпром" не может обойтись без российских запчастей. Предприятие закупает по завышенным ценам гусеничные ленты и двигатели для БТР.



Товары, которые Украина покупала в России

Видео полного выпуска видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 20 февраля 2019: