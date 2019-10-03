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      Каким будет уровень инфляции в Украине до конца года

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      Инфляции в Украине до конца 2019 – новости НБУ 2019
      Инфляция в Украине / delo.ua

      Нацбанк Украины прогнозирует, что уровень инфляции по итогам 2019 года составит 6,3%.

      "У нас есть прогноз инфляции до конца этого года. Это ориентир в 6,3% по сравнению с предыдущим годом", – сказал на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

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      К слову, инфляция в Украине в августе в годовом выражении составила 8,8% по сравнению с августом 2018 года.

      Госбюджет Украины на 2019 год основан при инфляции 7,4%. Авторы проекта Госбюджета на 2020 год ожидают замедления инфляции до 6%.

      Что такое инфляция?
      повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – утратили часть своей реальной стоимости.

      держбюджет 2020 проєкт інфляція економіка гроші

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Яков Смолий НБУ Цены Деньги Инфляция
      Источник: 24 канал
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