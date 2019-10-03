Каким будет уровень инфляции в Украине до конца года

Нацбанк Украины прогнозирует, что уровень инфляции по итогам 2019 года составит 6,3%.

"У нас есть прогноз инфляции до конца этого года. Это ориентир в 6,3% по сравнению с предыдущим годом", – сказал на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

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К слову, инфляция в Украине в августе в годовом выражении составила 8,8% по сравнению с августом 2018 года.

Госбюджет Украины на 2019 год основан при инфляции 7,4%. Авторы проекта Госбюджета на 2020 год ожидают замедления инфляции до 6%.

Что такое инфляция?

повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии определенного времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем раньше. В таком случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились – утратили часть своей реальной стоимости.