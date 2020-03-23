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      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 23 марта

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      В обменных пунктах Украины валюта почти не изменилась по сравнению с последним рабочим днем предыдущей недели, 20 марта. Курс доллара в обменниках 23 марта на покупку в среднем составляет 27,92 гривны, а на продажу – 28,15. Евро – 29,65 и 30 гривен.

      Какой курс заложил Нацбанк

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      Нацбанк на 23 марта установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,73 гривны, а евро – 29,63 гривны.

      Курс доллара и евро в обменниках Украины

      В украинских обменниках цена валюты 23 марта традиционно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

      Киев

      • Купить доллар можно по цене от 27,3 до 29,5 гривны, а продать – за 28,07 и 30 гривен.
      • Евро можно купить по цене от 29 до 30 гривен, а продать – за 29,89 и 33 гривны.

      Львов

      • Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28 гривен, а продать – по 28 и 28,7 гривны.
      • Евро можно купить по цене от 29 до 29,75 гривны, а продать – за 29,2 и 31 гривну.

      Одесса

      • Купить доллар можно по цене от 27,5 до 27,85 гривны, а продать – за 27,95 и 28,1 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,3 до 29,5 гривны, а продать – за 29,8 и 30,1 гривны.

      Харьков

      • Купить доллар можно по цене от 27,6 до 28,05 гривны, а продать – по 28 и 28,5 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 28,8 до 29,72 гривны, а продать – за и 30,4 29,7 гривни.

      Днепр

      • Купить доллар можно по цене от 27,6 до 28,15 гривны, а продать – по 27,9 и 28,5 гривны.
      • Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,95 гривны, а продать – за 30 и 31,5 гривны.

      статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року
      Статистика курса долара в Украине с 1996 по 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Деньги Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Валюта Курсы валют
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