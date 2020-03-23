Какой курс доллара и евро в обменниках Украины 23 марта

В обменных пунктах Украины валюта почти не изменилась по сравнению с последним рабочим днем предыдущей недели, 20 марта. Курс доллара в обменниках 23 марта на покупку в среднем составляет 27,92 гривны, а на продажу – 28,15. Евро – 29,65 и 30 гривен.

Какой курс заложил Нацбанк Читайте также В Украине спал спрос на иностранную валюту Нацбанк на 23 марта установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,73 гривны, а евро – 29,63 гривны. Курс доллара и евро в обменниках Украины В украинских обменниках цена валюты 23 марта традиционно выше той, которую официально заложил НБУ. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин". Киев Купить доллар можно по цене от 27,3 до 29,5 гривны, а продать – за 28,07 и 30 гривен.

Евро можно купить по цене от 29 до 30 гривен, а продать – за 29,89 и 33 гривны. Львов Купить доллар можно по цене от 27,7 до 28 гривен, а продать – по 28 и 28,7 гривны.

Евро можно купить по цене от 29 до 29,75 гривны, а продать – за 29,2 и 31 гривну. Одесса Купить доллар можно по цене от 27,5 до 27,85 гривны, а продать – за 27,95 и 28,1 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,3 до 29,5 гривны, а продать – за 29,8 и 30,1 гривны. Харьков Купить доллар можно по цене от 27,6 до 28,05 гривны, а продать – по 28 и 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 28,8 до 29,72 гривны, а продать – за и 30,4 29,7 гривни. Днепр Купить доллар можно по цене от 27,6 до 28,15 гривны, а продать – по 27,9 и 28,5 гривны.

Евро можно приобрести по цене от 29,2 до 29,95 гривны, а продать – за 30 и 31,5 гривны.

Статистика курса долара в Украине с 1996 по 2019 года / Инфографика 24 канала