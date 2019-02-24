Кандидату в президенты угрожала жительница Львовщины
Одному из кандидатов в президенты Украины угрожала жительница Львовской области. Полиция уже установила личность 26-летней злоумышленницы.
Женщина отправляла угрозы с телефона своего отца. Свои действия объяснила тем, что поддерживает другого кандидата на главный пост в стране.
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По данному факту полиция открыла уголовное производство. При этом правоохранители не указали имени кандидата в президенты, которому поступали угрозы.
Источник: 24 канал
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