В Карпатах погиб турист из Киева: что случилось
Во время прохождения туристического маршрута по горе Стрымба возле Колочавы, в Закарпатской области, погиб мужчина. У 55-летнего киевлянина случился сердечный приступ.
К спасателям поступило сообщение от туристической группы о том, что мужчине стало плохо, сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья.
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Оказалось, что у 55-летнего киевлянина случился сердечный приступ во время прохождения по маршруту на гору Стрымба, возле села Колочава Межгорского района.
В 19:00 спасатели и медицинские работники прибыли на место происшествия, где обнаружили тело туриста без признаков жизни,
– говорится в сообщении.
Спасатели доставили тело погибшего в Колочаву и передали правоохранителям.
Обратите внимание Туризм под контролем спасателей: перед походом в горы нужно заполнить онлайн-форму
Рекомендации для людей, собирающихся в горы:
- Не планируйте путешествие в одиночку, потому что опасно. Иногда шанс выжить одному в горах составляет 50 на 50. Лучше собрать группу людей, которую возглавит опытный турист.
- Даже при наилучшем прогнозе погоды возьмите с собой ветрозащитный костюм (он занимает очень мало места), теплые вещи и полиэтиленовую накидку от дождя. Каждый взрослый должен иметь спички в защищенной от влаги упаковке. Не забудьте также про аптечку, где обязательно должен быть эластичный бинт.
- Наденьте удобную спортивную одежду, обуйте специальные горные ботинки или хорошие кроссовки.
- Перед выходом на маршрут ознакомьтесь с прогнозом погоды на следующие несколько дней и зарегистрируйтесь в ближайшем горном поисково-спасательном отделении.
- При сильном дожде или граде остановитесь и переждите непогоду, но не делайте это под одиноко стоящим деревом, на опушке или на берегу водоема.
- Не устраивайтесь на ночлег высоко в горах, откуда в экстренном случае трудно спуститься вниз.
- В горах ходите по туристическим тропам, не ищите в дебрях встречи с дикими зверями.
- Не залезайте без страховки на скалы и каменные глыбы.