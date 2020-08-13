Во время прохождения туристического маршрута по горе Стрымба возле Колочавы, в Закарпатской области, погиб мужчина. У 55-летнего киевлянина случился сердечный приступ.

К спасателям поступило сообщение от туристической группы о том, что мужчине стало плохо, сообщает пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

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Оказалось, что у 55-летнего киевлянина случился сердечный приступ во время прохождения по маршруту на гору Стрымба, возле села Колочава Межгорского района.

В 19:00 спасатели и медицинские работники прибыли на место происшествия, где обнаружили тело туриста без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

Спасатели доставили тело погибшего в Колочаву и передали правоохранителям.

Обратите внимание Туризм под контролем спасателей: перед походом в горы нужно заполнить онлайн-форму

Рекомендации для людей, собирающихся в горы: