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Карпаты – Арсенал Киев: видео голов и моментов матча

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Карпаты – Арсенал Киев видео голов
Карпаты – Арсенал Киев видео голов

До этой игры киевский "Арсенал" не забивал больше, чем один гол. Да и в целом за первые пять туров он отличился лишь дважды. Но в матче против "Карпат" канониры два гола забили еще до перерыва.

Первый гол был забит на 26-й минуте. Точно со штафного пробил Ореховский. Стоит добавить, что за несколько минут до этого Ореховский тоже опасно пробивал по воротам "Карпат" со штрафного, Но тогда Кучинский до мяча дотянулся.

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Видео гола Ореховского в ворота "Карпат"

 

Второй гол в матче забил Гринь. Он получил пас от Дубинчака и точно пробил мимо вратаря.

Видео гола Гриня в ворота "Карпат"

 

Уже после перерыва "Карпаты" могли сократить отставание. Однако Карраскаль с пенальти попал в перекладину ворот.

Видео пробития пенальти Карраскалем в ворота "Арсенал-Киев"

 

И гол "Карпаты" забили. Отличился Эрбес, который разыграл стеночку с партнером и перебросил Ситала, который вышел из ворот.

Видео гола Эрбеса в ворота "Арсенал-Киев"

 

Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Карпаты ФК Арсенал-Киев
Источник: 24 Канал
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