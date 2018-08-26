Карпаты – Арсенал Киев: видео голов и моментов матча

До этой игры киевский "Арсенал" не забивал больше, чем один гол. Да и в целом за первые пять туров он отличился лишь дважды. Но в матче против "Карпат" канониры два гола забили еще до перерыва.

Первый гол был забит на 26-й минуте. Точно со штафного пробил Ореховский. Стоит добавить, что за несколько минут до этого Ореховский тоже опасно пробивал по воротам "Карпат" со штрафного, Но тогда Кучинский до мяча дотянулся.

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Видео гола Ореховского в ворота "Карпат"

Второй гол в матче забил Гринь. Он получил пас от Дубинчака и точно пробил мимо вратаря.

Видео гола Гриня в ворота "Карпат"

Уже после перерыва "Карпаты" могли сократить отставание. Однако Карраскаль с пенальти попал в перекладину ворот.

Видео пробития пенальти Карраскалем в ворота "Арсенал-Киев"

И гол "Карпаты" забили. Отличился Эрбес, который разыграл стеночку с партнером и перебросил Ситала, который вышел из ворот.

Видео гола Эрбеса в ворота "Арсенал-Киев"