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      "Динамо" разгромило "Карпаты", Цыганков оформил хет-трик: видео голов

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      Карпаты – Динамо: видео голов, обзор матча
      Карпаты – Динамо: видео голов

      В матче между львовскими "Карпатами" и киевским "Динамо" было зафиксировано разгром львовской команды. А Виктор Цыганков оформил хет-трик.

      Карпаты – Динамо 0:4
      Голы: Цыганков, 28, 49, 90+2, Щапаренко, 89

      До первого пропущенного гола "Карпаты" как минимум дважды могли забивать. Но первый раз киевлян спас Бурда, который в подкате бросился под удар Карраскаля. А потом Мякушко пробил выше ворот.

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      Первый гол львовяне пропустили на двадцать восьмой минуте. Полузащитник "Динамо" Цыганков мощно пробил издали, и Кучинский не сумел дотянуться до мяча, летевшего в верхний угол ворот.

      После этого "Карпаты" пытались сравнять счет. Опасно после навеса со штрафного пробивал Федецкий. И пробить Бойко не сумел.

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      Удвоили преимущество гости уже во втором тайме. И снова отличился Цыганков. На этот раз пас ему отдал Шапаренко.

      "Карпаты" имели еще немало шансов, чтобы хотя бы сократить отставание. Но в воротах надежно действовал Бойко, в другие разы свои моменты теряли игроки "зелено-белых". Зато не упустил свою возможность Шапаренко, до результативного паса добавил и забитый гол. А уже в добавленное арбитром время "Карпаты" пропустили четвертый гол – Цыганков оформил хет-трик.

      Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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