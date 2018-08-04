Карпаты – Олимпик: где смотреть онлайн матч УПЛ

Львовские "Карпаты" третий матч подряд будут проводить на своем поле. Поэтому трансляция этого матча будет доступна как по телевидению, так и онлайн.

Еще в прошлом сезоне домашние матчи "Карпат" транслировал канал "2+2" (иногда трансляция проходила на канале "УНИАН"). И уже с нового сезона львовяне перебрались в другой транслятор. В этом сезоне их матчи покажет телеканал ZIK, который связан с их почетным президентом Петром Дыминским.

Именно на ZIK и состоится трансляция матча против "Черноморца". Ее можно будет посмотреть онлайн.

Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

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