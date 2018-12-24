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      "Карпаты" продают чемпиона Эстонии

      17 Читати новину українською
      Андрей Маркович
      Андрей Маркович / UA-Football

      Защитник львовских "Карпат" Андрей Маркович станет полноправным игроком эстонского клуба "Нымме Калью".

      Эстонцы в феврале этого года арендовал карпатовца, а теперь решили воспользоваться опцией выкупа футболиста, сообщает сайт "львов".

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      "Нымме Калью" в этом чемпионате стал чемпионом Эстонии, на два очка опередив ближайшего преследователя "Левадия", в которой выступали Юрий Ткачук и Роман Дебелко – тоже игроки "Карпат".

      Интересно, что команда Андрея Марковича ни в одном из 36 матчей не уступила. За свою команду экс-карпатовец провел 32 поединка, забил один гол и отдал 7 голевых передач.

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      Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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