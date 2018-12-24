"Карпаты" продают чемпиона Эстонии
Защитник львовских "Карпат" Андрей Маркович станет полноправным игроком эстонского клуба "Нымме Калью".
Эстонцы в феврале этого года арендовал карпатовца, а теперь решили воспользоваться опцией выкупа футболиста, сообщает сайт "львов".
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"Нымме Калью" в этом чемпионате стал чемпионом Эстонии, на два очка опередив ближайшего преследователя "Левадия", в которой выступали Юрий Ткачук и Роман Дебелко – тоже игроки "Карпат".
Интересно, что команда Андрея Марковича ни в одном из 36 матчей не уступила. За свою команду экс-карпатовец провел 32 поединка, забил один гол и отдал 7 голевых передач.
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Источник: 24 Канал
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