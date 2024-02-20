Враг меньше атакует в районе Авдеевки, но возле Бахмута – ад: карта боевых действий 20 февраля
Источник:Генштаб ВСУ
Самой горячей остается ситуация на Востоке нашего государства: Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов. В то же время интенсивность наступлений врага существенно снизилась на определенных участках.
Вторник, 20 февраля, это уже 727 сутки с начала полномасштабной войны России против Украины. В этом материале 24 Канала узнавайте о ситуации на фронте и смотрите, как выглядит карта боевых действий.
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Сводка с направленийВолынское и Полесское направления. ОСГВ "Север" сообщает, что ситуация на Севере остается стабильной, без существенных изменений.Северское и Слобожанское направления. Враг удерживает военное присутствие в Белгородской области, активизировал диверсионную деятельность и укрепляет минно-взрывные заграждения. Также в ISW утверждают, что Росгвардия перебросила дополнительные подразделения в Белгородскую областьКупянское направление. Как отмечает ОСГВ "Хортица", отбито четыре попытки наступления возле Синьковки, враг нанес авиаудары по населенным пунктам в этом районе.Лиманское направление. Противник атаковал с поддержкой авиации, но наши подразделения выстояли в районах Тернов и Белогоровки.Бахмутское направление. Отражено 14 атак оккупантов, вражеского авиационного удара потерпел город Нью-Йорк. В ВСУ отмечали, что россияне ведут фронтальное наступление на Богдановку и атакуют фланги населенного пункта. В то же время российские пропагандисты писали о продвижении на один километр возле Ивановского.
Россияне пытаются продвигаться в районе Бахмута: смотрите на карте от DeepStateАвдеевское направление. Украинская армия отошла в этом районе на другую линию обороны. ОСГВ "Таврия" констатирует, что наши защитники отбили 9 атак. Вместе с тем в Институте изучения войны пишут, что после захвата врагом Авдеевки темп наступательных операций россиян замедлился.
Как выглядит линия фронта возле Авдеевки: смотрите на карте от DeepStateМарьинское направление. Силы обороны сдерживают врага, отбив 21 атаку неподалеку Георгиевки и других населенных пунктов.Новопавловское направление. Противник совершил еще одну неудачную попытку наступления в районе Старомайорского.Запорожское направление. Отражено 11 атак захватчиков, в частности, возле Малиновки и Работино.Херсонское направление. Отвечает за этот участок фронта ОСГВ "Одесса". Защитники удерживают позиции, отбили за сутки 5 штурмов оккупантов.
Вражеские войска на левом берегу Днепра в Херсонской области: смотрите на карте от DeepState
Потери российских оккупантов
Как пишут в Генштабе утром 20 февраля, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Также ВСУ истощают врага вдоль всей линии фронта.
- Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 ЗРК противника.
- Силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 23 ударных беспилотника типа Shahed-136/131, которые атаковали города нашего государства.
- Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 4 складах боеприпасов и 5 артиллерийских средствах противника.
- За прошедшие сутки наша армия ликвидировала еще 1 230 захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения враг потерял 404 950 солдат.
- Кроме того, 19 февраля сообщали, что украинские силы сбили еще два российских истребителя. Собственно, самолеты Су-34 и Су-35 на Востоке Украины.