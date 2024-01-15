Не потеряли свою эффективность: какую роль играют кассетные боеприпасы на фронте сейчас

В материале The New York Times отмечали, что кассетные боеприпасы уже не столь эффективны, как раньше. Это не совсем так, но некоторые изменения действительно могли произойти.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Давид Шарп, отметив, что не стоило сразу называть кассетные боеприпасы панацеей от всего. Они выполнили свою задачу и продолжают ее выполнять.

Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

Почему кассетные боеприпасы до сих пор важны

В материале отмечалось, что ранее оккупанты атаковали большими группами, поэтому кассетные боеприпасы были эффективными. Сейчас они активнее штурмуют малыми группами. А также копают более глубокие траншеи, чтобы лучше обезопасить себя.

Это оружие не утратило значения. То, что противник приспосабливается – это очевидно. Если сначала он хотел атаковать большими группами, а теперь – малыми – значит, вы заставили его изменить тактику. И теперь они действуют не так, как хотели,

– подчеркнул Шарп.

Теперь оккупанты вынуждены тратить больше ресурсов на собственные фортификационные сооружения. Но кассетные боеприпасы все равно способны уничтожать группы противника на фронте. Цели для применения этого оружия в любом случае будут.

Не нужно переоценивать и недооценивать это оружие. То же в свое время касалось HIMARS. Сначала были мощные удары по складам с боеприпасами и штабами. Потом Россия приспособилась. Противник сменил тактику, но вынужден привлекать больше ресурсов. Это нужно рассматривать в таком смысле,

– заметил Шарп.

Потери России в войне: коротко