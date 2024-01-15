Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Давид Шарп, зауваживши, що не варто було одразу називати касетні боєприпаси панацеєю від усього. Вони виконали своє завдання і продовжують його виконувати.
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Чому касетні боєприпаси досі є важливими
У матеріалі зазначалося, що раніше окупанти атакували більшими групами, тому касетні боєприпаси були ефективними. Зараз вони активніше штурмують малими групами. А також – копають глибші траншеї, щоб краще убезпечити себе.
Ця зброя не втратила значення. Те, що противник пристосовується – це очевидно. Якщо спершу він хотів атакувати великими групами, а тепер – малими – означає, що ви змусили його змінити тактику. І тепер вони діють не так, як хотіли,
– підкреслив Шарп.
Тепер окупанти змушені витрачати більше ресурсів на власні фортифікаційні споруди. Але касетні боєприпаси все одно здатні знищувати групи ворога на фронті. Цілі для застосування цієї зброї у будь-якому випадку будуть.
Не треба переоцінювати і недооцінювати цю зброю. Те саме свого часу стосувалося HIMARS. На початках були потужні удари по складах з боєприпасами та штабах. Потім Росія пристосувалася. Противник змінив тактику, але змушений залучати більше ресурсів. Це потрібно розглядати в такому сенсі,
– зауважив Шарп.
Втрати Росії у війні: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 370 тисяч особового складу. За 14 січня ця цифра зросла ще на 980 одиниць. Також окупанти втратили 6089 танків, 11322 бойових броньованих машин, 8771 артилерійську систему тощо.
- В Головному управлінні розвідки припустили, чого очікувати на фронті у 2024 році. Там назвали стратегічні цілі Росії.
- Українські військові знищили цінний ворожий літак дального радіолокаційного виявлення А-50. Інформацію про це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.