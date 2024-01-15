Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Давид Шарп, зауваживши, що не варто було одразу називати касетні боєприпаси панацеєю від усього. Вони виконали своє завдання і продовжують його виконувати.

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Чому касетні боєприпаси досі є важливими

У матеріалі зазначалося, що раніше окупанти атакували більшими групами, тому касетні боєприпаси були ефективними. Зараз вони активніше штурмують малими групами. А також – копають глибші траншеї, щоб краще убезпечити себе.

Ця зброя не втратила значення. Те, що противник пристосовується – це очевидно. Якщо спершу він хотів атакувати великими групами, а тепер – малими – означає, що ви змусили його змінити тактику. І тепер вони діють не так, як хотіли,

– підкреслив Шарп.

Тепер окупанти змушені витрачати більше ресурсів на власні фортифікаційні споруди. Але касетні боєприпаси все одно здатні знищувати групи ворога на фронті. Цілі для застосування цієї зброї у будь-якому випадку будуть.

Не треба переоцінювати і недооцінювати цю зброю. Те саме свого часу стосувалося HIMARS. На початках були потужні удари по складах з боєприпасами та штабах. Потім Росія пристосувалася. Противник змінив тактику, але змушений залучати більше ресурсів. Це потрібно розглядати в такому сенсі,

– зауважив Шарп.

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