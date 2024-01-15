Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Давид Шарп, отметив, что не стоило сразу называть кассетные боеприпасы панацеей от всего. Они выполнили свою задачу и продолжают ее выполнять.

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Почему кассетные боеприпасы до сих пор важны

В материале отмечалось, что ранее оккупанты атаковали большими группами, поэтому кассетные боеприпасы были эффективными. Сейчас они активнее штурмуют малыми группами. А также копают более глубокие траншеи, чтобы лучше обезопасить себя.

Это оружие не утратило значения. То, что противник приспосабливается – это очевидно. Если сначала он хотел атаковать большими группами, а теперь – малыми – значит, вы заставили его изменить тактику. И теперь они действуют не так, как хотели,

– подчеркнул Шарп.

Теперь оккупанты вынуждены тратить больше ресурсов на собственные фортификационные сооружения. Но кассетные боеприпасы все равно способны уничтожать группы противника на фронте. Цели для применения этого оружия в любом случае будут.

Не нужно переоценивать и недооценивать это оружие. То же в свое время касалось HIMARS. Сначала были мощные удары по складам с боеприпасами и штабами. Потом Россия приспособилась. Противник сменил тактику, но вынужден привлекать больше ресурсов. Это нужно рассматривать в таком смысле,

– заметил Шарп.

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