Катастрофа под Чугуевом: новым подозреваемым выбрали меры
Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александру Туринскому избрана мера пресечения. Кроме него, меры получили еще 2 военных, которые недавно стали фигурантами дела о катастрофе АН-26.
Источник:Суспильне
При ходатайстве Государственного бюро расследований, соответствующее решение 3 мая принял Печерский районный суд Киева. Меры получили трое новых подозреваемых, о которых стало известно 30 апреля.
Ранее В ГБР сообщили, когда завершат следствие по авиакатастрофе под Чугуевом
Меры предосторожности для новых подозреваемых
Кому выбрали меры:
- экс-начальнику университета Воздушных Сил Александру Туринскому,
- заместителю командира воинской части в Чугуеве,
- заместителю командира по летной подготовке.
Всех троих подозреваемых суд отпустил: они будут находиться под ночным домашним арестом.
Новые подозрения объявили 30 апреля следователи Государственного бюро расследований. Троих военнослужащих подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе.
Другие фигуранты дела
В конце декабря троим другим фигурантам дела, которым выдвинули подозрения, выбрали меры предосторожности.
- Командира воинской части А4104 взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.
- Руководителя полетами группы управления полетами военной части А4104 тоже взяли под стражу.
- Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
Всего в деле подозревают 6 военных. Расследование пока продолжается.
Что известно об аварии самолета АН-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала
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