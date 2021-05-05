Бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба Александру Туринскому избрана мера пресечения. Кроме него, меры получили еще 2 военных, которые недавно стали фигурантами дела о катастрофе АН-26.

При ходатайстве Государственного бюро расследований, соответствующее решение 3 мая принял Печерский районный суд Киева. Меры получили трое новых подозреваемых, о которых стало известно 30 апреля.

Ранее В ГБР сообщили, когда завершат следствие по авиакатастрофе под Чугуевом

Меры предосторожности для новых подозреваемых

Кому выбрали меры:

экс-начальнику университета Воздушных Сил Александру Туринскому,

заместителю командира воинской части в Чугуеве,

заместителю командира по летной подготовке.

Всех троих подозреваемых суд отпустил: они будут находиться под ночным домашним арестом.

Новые подозрения объявили 30 апреля следователи Государственного бюро расследований. Троих военнослужащих подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к военной службе.

Другие фигуранты дела

В конце декабря троим другим фигурантам дела, которым выдвинули подозрения, выбрали меры предосторожности.

Командира воинской части А4104 взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Руководителя полетами группы управления полетами военной части А4104 тоже взяли под стражу.

Командующему Воздушных сил Вооруженных сил Украины избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Всего в деле подозревают 6 военных. Расследование пока продолжается.

Напомним. Авиакатастрофа самолета Ан-26 произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области возле Чугуева. Самолет потерпел крушение во время учебного полета, погибли 26 человек – курсанты и члены экипажа. По информации следствия, причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.



Что известно об аварии самолета АН-26 возле Чугуева / Инфографика 24 канала