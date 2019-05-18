Катастрофы прошлого могут повторяться, – Рефат Чубаров о депортации крымских татар

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал годовщину трагедии своего народа в 1944 году, когда советская власть депортировала людей в места ссылки или же расстреливала.

В комментарии 24 канала он назвал депортацию большой трагедией ХХ века.

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По его словам, катастрофы прошлого, особенно те, которые были уже по Новейшей истории, в 20 веке, они в любой момент могут вернуться в еще более ужасном виде.

Надо пытаться осуществить все, чтобы избегать в будущем подобных катастроф. Надо помогать Украине, Крыму, крымским татарам. Если мы сейчас сможем выйти из этой большой геополитической пропасти, возможно, мы остановим повторения катастроф прошлого в будущем,

– подчеркнул председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

В Киеве в "Экспоцентре Украины" проходят памятные мероприятия в котором принимают участие представители крымских татар и первые лица государства. Там можно увидеть экспозиции, которые демонстрируют все ужасы, с которыми столкнулись люди при депортации.

Экспозиции о депортации крымских татар

Что известно о депортации крымских татар?

Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР было депортировано 191 тыс. крымских татар (по другим данным – 423 тысячи). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, свыше 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.



Официальной в СССР причиной было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом истреблении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.