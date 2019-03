Каверы, которые заставят вас влюбиться в классическую музыку

На арене волнообразной популярности классическая музыка давно уступила место относительно современным стилевым направлениям. Но благодаря классической обработке поп- и рок-хитов последняя снова завоевывает расположение публики.

Классическая музыка вошла в историю как пример высокого искусства. Долгое время она жила исключительно в элитарных кругах. Её нередко противопоставляли низкому искусству как такую, что действительно заслуживает внимания, развивает эстетические вкусы, настраивает и побуждает к серьезному восприятию.

Всюду ценителей классической музыки были люди с претензией на интеллектуализм. То есть те, кто смог бы оценить виртуозность и творческую стихию композиторов, понять замысел произведения, разобрать на составляющие его содержание и структуру.



Классическая музыка ищет "свои уши" в современности

Однако ошибочно мнение, что классические произведения 18 – конца 19 века не могут быть легкими и развлекательными. "Золотой фонд" музыки, наоборот, будто бы противопоставляют таким характеристикам. Хотя на самом деле сюиты, оперетты и комические оперы, которые имеют классическую фактуру, вполне могут быть "воздушными" и без хитроумноой смысловой нагрузки, как, например, "Свадьба Фигаро" Моцарта, "Летучая мышь" Штрауса или "Фальстаф" Верди. И все же стоит согласиться, что такая "развлекательность" отличается от современной. Она изящна, но не вульгарна.

Заметим, что классика так же остается элитарной и в настоящее время, но эта элитарность уже не является закрытой. Наоборот, она ищет свою аудиторию и стремится её расширить. Так зародилась новая форма взаимодействия с современной музыкой – аранжировки популярных песен на "классический лад". И такой диалог для классики стал очень выигрышным.



В филармонии "заманивают" рок-хитами в исполнении симфонических оркестров

Классическая обработка пробивает постмодерное звуковое поле оркестровой (и не только) динамикой, свойственной для классики академичностью и четкой композицией, гармоничностью, неизменной традиции исполнения произведений со свежим, но тонким слоем современных веяний.

Предлагаем вам ознакомиться с подборкой композиций, которые способны трансформировать наше отношение к классической музыке до отметки "нравится".

1. Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Cinematic Pop Orchestra and Choir

David Garrett

Classical pop group Aston

2. Adele – Someone Like You

Classical pop group Aston

3. Metallica – Nothing Else Matters

William Joseph

4. Red Hot Chili Peppers – Californication

2CELLOS

5. Adele – Skyfall

Jun Sung Ahn

6. OneRepublic – Wherever I Go

Costantino Carrara

7. Queen – The Show Must Go On

The Presidential Orchestra of the Republic of Belarus

8. Depeche Mode – Never Let Me Down Again

Prime Orchestra

9. Rammstein – Mein Herz Brennt

Prime Orchestra

10. Океан Эльзи – Все буде добре

Prime Orchestra

Мы видим, что классическая музыка способна менять внутреннюю конфигурацию и подстраиваться под запросы общества, при этом не теряя своей природы.

"Люди моей специальности – музыканты – увы, утверждают, что только 3% населения любят классику. Если мы сможем сделать так, чтобы ее полюбили 4% – мы победим! Я спрашиваю: "А как мне жить? Что говорить? Как быть? Если сейчас классическую музыку ценят 3% людей на планете, как добиться 4%? Что делать? Что говорить? Как быть? Я уверен, что каждый любит классику. Просто некоторые пока не подозревает об этом", – сказал в одном из интервью известный американский дирижер Бенджамин Зендер.

Принимая во внимание успех оркестров и инструментальных тандемов, можно надеяться, что, освоив новое поле для контакта со слушателями и слушательницами, классическая музыка покорит больше, чем 4% людей.

